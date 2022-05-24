國際勞工組織：中國嚴苛防疫封控拖累全球就業復甦

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（中央社台北24日電）國際勞工組織（ILO）發布最新報告，指由於戰爭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等危機，勞動力市場前景充斥不確定性，並點出中國嚴苛防疫封控是拖累就業復甦的原因之一。

國際勞工組織23日發布「ILO對勞動世界的監測」報告（ILO Monitor on the World of Work），內容提到，多重危機導致全球勞動力市場復甦路途滿布荊棘，國家內部和國家之間的不平等現象加劇。

這份報告指出，中國防疫封控措施、俄烏戰爭等危機對於經濟復甦構成強大壓力。由於防疫封控，中國工時下降約86%、俄烏戰爭使全球供應鏈中斷，未來不確定性風險加據。

這份報告提到，未來前景充斥不確定性，以全球範圍來看，中國持續推動封控措施和俄烏戰爭情勢發展，將為就業復甦增添更多風險。預計工時將在2022年第2季進一步地下降。

國際勞工組織對2022年第2季最新預測顯示，預計工時水平將比COVID-19疫情大流行前水平低4.2%，相當於失去1.23億個全職工作。

據路透社23日報導，文中引述聯合國機構統計，2022年第1季全職工作減少了約1.12億個，工時在2022年繼續減少的風險加大。2021年實際工資成長速度較COVID-19疫情大流行前慢。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110524