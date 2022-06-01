封城陰影難消 上海解封後市民仍大量採購物資

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上海在1日正式解封，然而3月底無預警閃電封城仍讓上海人留下陰影。今天上午不少超市出現大量採購食物、民生物資的人潮。圖為上海一家超市採購蔬果的人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月1日

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）經過2個月的封城，上海今天正式解封，然而3月底無預警閃電封城仍讓上海人留下陰影。今天上午不少超市出現大量採購食物、民生物資的人潮，店員則忙著補貨。

經歷了物資一度緊張、在電商平台上買不到菜，甚至需要以物易物的2個月生活後，上海人終於可以自由地步出家門，前往商場、超市或便利商店購買民生物資，或是挑選所需的蔬菜水果。關於「吃的問題」似乎也隨著解封而迎刃而解。

然而，當實地前往超市賣場後仍能發現，即便已經解封，不少消費者仍傾向採購數量較多的食材或民生物資，顯示3月底突如其來的封城確實對上海人造成影響，擔憂與不安的情緒並未隨著解封而消散，「不怕太多，只怕不夠」成了一些民眾今天外出採購的準則。

今天上午，中央社記者實地前往住處附近幾個超市觀察，不論是蔬菜、肉類、零食餅乾都較日前短暫解封時完整、豐富。然而開店後沒多久就湧入大量買購人潮，仍造成部分商品，例如泡麵，由於補貨不及而被掃空。不過貨架被清空後不久，店員隨即補貨。

封城期間，電商平台上最搶手的各式蔬菜與肉類，現在也能在超市依自己所需購買。據記者走訪多間超市，這類物資尚算充足，只不過仍有民眾在選購時，會特意多買一些。

一名和記者住在同一個社區的台灣民眾受訪時表示，今天上午也外出採購，原本只打算買一兩天的分量，但是看到現場物資充足，加上曾經歷過一段買不到菜的痛苦時期，因此又多買了2天分量。

然而她也提到，雖然會多買一些，但還是會有節制，畢竟蔬菜不適合久放，「封城期間就曾因為一次買太多，結果菜放到爛掉，只好全部丟掉」。

超市之外，商場裡的理髮店今天上午也出現排隊人潮，不少人在封城2個月間無法打理頭髮，趁著解封便立即找理髮師好好地處理。除了讓自己更清爽整齊外，也為重返職場、復工作準備。（編輯：陳沛冰）1110601