港媒：武官出身 陳國基成政務司長大熱門

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（中央社記者張謙香港2日電）香港候任行政長官（特首）李家超正在籌組治港班子，據報導，李家超將會挑選現任特首辦公室主任陳國基出任政務司司長；陳國基與李家超一樣，同是「武官」出身。

綜合本地多家媒體今天報導，李家超昨天開始約見下屆香港特別行政區政府管治班子人選，經過多番考量，陳國基坐上政府第二把交椅（政務司司長）的機會相當高。

此前本地媒體點名的政務司司長潛在人選有保安局局長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞，以及李家超競選辦公室副主任譚志源；最新訊息則指向陳國基。

陳國基出身於入境事務處，2011年升為處長，2017年轉為特首辦公室主任，專責與北京中央聯繫，同時負責政治工作，包括就政府政策游說立法會議員及政黨。

港區國安法訂定後，他更出任國家安全委員會秘書長，因此遭到美國制裁。

據報導，陳國基深得北京中央信任，處事圓滑，與李家超有良好合作關係，在特首辦公室工作所涉獵的政策層面廣，因此獲得青睞。

香港警務處、入境處、消防處及海關等都被視為紀律部隊，負責執行法律，來自這些部門的人被形容為武官，而陳國基更曾是入境處處長，一旦由他出任政務司司長，統領本地約18萬名公務員，社會更加相信香港進入武官治理時代。

陳國基是否最終出任政務司司長尚待李家超公布，不過，另一位武官統領政府部門已成事實，他就是新任公務員學院院長郭蔭庶。

郭蔭庶今年57歲，是前警務處副處長，剛獲政府委任為公務員學院院長，下月5日履新。

2019年中香港爆發「反送中」運動，不少公務員參與其中，當局其後宣布成立公務員學院，加強培訓公務員認識「一國兩制」、香港與北京中央關係、中國憲法、基本法和港區國安法的認識，並要增強公務員自覺維護國家安全的意識。

對於由武官出身的郭蔭庶負責訓練公務員，外界相信，這也再次印證，在反送中之後，香港武官最為北京方面信任。

明報今天引述中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，郭蔭庶的新職應驗了政府團隊「武進文退」的情况，由武官管治將是新一屆政府的一大特色。

除了郭蔭庶，現任政制事務局局長曾國衞也是武官出身，他過往長期在入境處工作，2016年出任入境處處長。

新思維主席狄志遠昨天向媒體表示，他不會懷疑郭蔭庶的工作能力，但再有政府部門官員來自紀律部隊，難免給外界「紀律部隊治港」的觀感。

他認為，如果李家超上任後想給市民更大信心，其管治班子人選需要平衡，不應集中於某個界別。（編輯：李雅雯）1110602