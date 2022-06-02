東莞隨機殺人釀6傷 嫌犯曾持刀直播

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（中央社台北2日電）中國廣東省東莞市中午發生隨機殺人，一名男子在超市持刀見人就捅，連老人、小孩也不放過。當地警方通報，事件造成6人受傷，一名25歲的湛姓嫌犯被當場抓獲。他被肉搜出曾持刀直播。

綜合網路社群訊息，東莞東城區萬達商城地下一樓的永輝超市2日中午發生隨機殺人事件，一名男子持刀見人就捅，造成數人受傷，其中一名受傷的中年婦人抱著一名血跡斑斑的小孩急奔超市外求救。

多方訊息顯示，傷者事發後被送到鄰近的一家醫院急救，其中一名年約4歲的孩童重傷，一度失去心跳與脈搏。接近下午1時，警方押解一名嫌犯到醫院，他的右手也受傷需縫合。

網友很快根據現場流出的影片與照片，肉搜出東莞當地一名年輕男子，發現他之前在抖音、微信視頻號曾直播手持菜刀揮舞、作勢砍人的畫面。

這名男子還自稱「我是命令新冠肺炎病毒消滅東莞市全部人的天皇陛下」。

事發後，「東莞持刀傷人事件致6人受傷」立刻衝上微博熱搜話題，但旋遭降熱搜。網友們議論紛紛，許多人指嫌犯明顯有精神問題，但天羅地網的監控與網路審查，還是無法阻止今天的悲劇發生。（編輯：楊昇儒）1110602