33年過去 「六四二代」說傳承追求中國民主

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影片來源：美国之音中文网

（中央社台北4日電）六四事件屆滿33年，在許多人淡忘或不知這個日子之際，有當年參與者的後代成為傳承父輩精神的「六四二代」，決心延續父輩追求中國民主的理想。

據美國之音2日的報導，1998年出生的楊倩怡，父親是八九學運領袖、「零八憲章」首批聯署人之一的楊海。她說，13歲時，父親給她看了六四屠殺的圖片，她感到震驚悲痛，「當時心情非常澎湃，感覺好像跟學生一起在遊行一樣。我抱著我的父母哭了很長時間」。

楊倩怡14歲時隨母親到了美國後，每年會都參加六四紀念活動。在2018年六四29週年悼念活動的演講中，她提到，「我的父母告訴我，我是他們生命的這個延續」。

楊倩怡表示，這句話的意義是她作為「六四二代」，要繼承父輩的衣缽，把它傳承下去，因此，當她看到中國大陸紅黃藍幼兒園、鐵鏈女、毒疫苗等事件時站出來說話，「這樣做，就是延續我父親的這種精神和事業」。

生於1993年的歐陽若宇是四川遂寧八九學運參加者歐陽懿之子。歐陽若宇於2019年赴美，曾在前六四學生領袖周鋒鎖創辦的「人道中國」做義工，現在是一名貨車司機。

他說，六四塑造了他和他父親兩代人的人生基調。他的父親曾因參與六四以及2020年上書要求平反六四，在「煽動顛覆國家政權」的罪名下，獲刑兩年；而他曾在中國做過實習律師，卻因為律師事務所代理了牽涉紀念六四的案件而失去工作。

但歐陽若宇表示，這些打擊沒有擊垮他們父子，「六四之後，很多人選擇遺忘甚至背叛來求得一些安穩。我覺得對於那些人，他們才是遭受了毀滅性的打擊，因為他們背叛了自己的良心」。

去年六四事件32週年時，美國自由亞洲電台曾報導，正當海外各地民眾紀念六四之際，唯獨在中國，絕大部分年輕人都不知八九民運和六四。

報導當時曾引述一名河南教師表示，因為教科書受到嚴審，六四被抹去，學生無從得知那一段歷史。

但這名教師說，40歲以上的人都知道1989年春夏之交那一場轟轟烈烈的民主運動。數十年來，關於六四的傳聞，在民間口耳相傳。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110604