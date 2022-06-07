中國窮小子拚金榜題名 求母親拿鉗子夾他大腿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）今天是中國大學入學考試首日，據中國媒體「澎湃新聞」報導，每年大考期間，窮小子安永全金榜題名的真人真事激勵不少考生，因他不僅來真的懸梁刺股，更求母親拿鉗子夾他大腿趕走瞌睡蟲。

安永全是山西運城市政協主席，早年是電視台記者，2020年辭世。2001年入學考試前夕，他看望正在K書的學子們觸景生情，親筆散文「我的高考」，分享他個人在一試定終身的大考「經歷了失敗的成功」。

這位刻苦自學而獲黨拔擢至正廳級的幹部，國中畢業後因家裡窮又食指浩繁，無緣升學，15歲開始拉人力車，每天掙人民幣4元（約新台幣17元）貼補家用。

1961年的端午節他沒吃上粽子，照樣拉人力車賺辛苦錢，而且當天還多拉百斤（中國1斤約500公克），因用力過猛繩斷了，跌個臉面著地掛彩，拉車上的醬油和醋流滿地，看他出糗的人群還有國中同學全都冷眼。

嚎啕大哭的安永全頓時明白，「生活不相信眼淚。窮，真是太可怕了，太殘酷了」，就因為窮，「人家能上大學，高中，而你的青春就只能這樣被消磨」。求學階段高中空白，是他的畢生遺憾。

安永全不向命運低頭，獲悉同等學力的社會青年得應考大學，他決心一拚。儘管文科生無需面對數理化，但一竅不通的考科俄語使他吃足苦頭，首次報考更遭遇打撲克的試務人員把他報名資料丟在地上的難堪。

經歷沒拉車就背書的披星戴月，安永全的首次應考還是鎩羽了，他未輕言放棄。再度備考的考前17天，因故差點兒只能明年再來，鐵了心拚到底的他，不管洪水沖斷橋梁、列車停駛兩天，硬是徒步來回霍縣到臨汾共300華里（約150公里），完成大考報名。

這時被命運徹底激怒的安永全一心只圖戰勝疲勞，果真效法古人懸梁刺股，但是刺股造成傷口流血又感染發炎潰爛，還是敵不瞌睡蟲，他想起年幼逃學母親氣得拿鉗子夾他大腿，當下痛得他淚流滿面再也不敢。

這回媽媽又下重手，安永全備受激勵再也睡不著，天天苦讀至凌晨3時，拚到「生命的極限」。皇天不負苦心人，1964年8月25日，信封寫著「安永全收」的來函，告知考上山西師範學院中文系。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，安永全首次入學考試失利後曾體悟，「高考（中國大學入學考試）是考能力，考吃苦精神，考自信心，…高考即是戰場，戰場上就是講究戰術，…正確的戰術可以死而後生，正確的方法可以事半功倍」。

安永全說，「你可以詛罵它（高考）…但在更完美的制度取代它之前，你還是要面對現實，戰勝自己，戰勝自己的懶惰、脆弱、得過且過；戰勝自己的遲鈍、死板，粗枝大葉，以戰勝高考來武裝自己，武裝到每一個細胞，武裝到每一分每一秒」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110607