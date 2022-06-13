孫春蘭視察北京疫源酒吧：動態清零為20大造氛圍

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（中央社台北13日電）北京市出現本土群聚疫情後，中國國務院副總理孫春蘭今天前往爆發感染的天堂超市酒吧等地視察。她仍強調，要堅持「動態清零」總方針，盡快控制疫情，為中共20大勝利召開營造良好氛圍。

綜合中國媒體報導，孫春蘭先後前往天堂超市酒吧、海倫司酒吧等群聚感染源區，實地考察流調溯源、風險人員清查管控、重點場所疫情處置等情況，作出上述指示。

她說，要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共中央、中國國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針，突出防控重點，抓住關鍵環節，採取快速靈活、科學精準的綜合防控措施。進一步提高流調、轉運、隔離、管控等各環節處置的質量和效率，盡快控制住疫情，「為中共20大勝利召開營造良好氛圍」。

孫春蘭提到，北京天堂超市酒吧群聚疫情正處於發展期，感染者活動範圍廣，增加了處置的複雜性。要進一步加強市級統籌，指揮體系扁平化，確實做到「刻不容緩、以快制快」。

她指出，針對疫情形勢發展變化，要及時動態調整相關防控措施，關鍵在「抓細抓實重點區域防控」，科學劃定和管控出現感染者的社區，徹底阻斷傳播途徑。

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孫春蘭表示，要做到「應檢盡檢、應隔盡隔」，依靠社區網格化管理做好組織動員工作，「確保不漏一人」。要強化核酸檢測全流程監管，加強現場採樣的培訓指導和監督評估，確實提高核酸採樣和檢測品質。

她並說，要深入細緻做好流調溯源和排查，盡快理清傳播鏈條，鎖定疫情爆發源頭，及時堵住漏洞。並要加強重點場所防控，對人員密集、環境密閉的行業逐一評估風險隱患，「穩妥安全推動放開，恢復生產生活秩序」。（編輯：邱國強）1110613