香港新政府班底亮相 含候任特首共4人被美制裁

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（中央社香港19日綜合外電報導）中國國務院今天任命香港特區新政府主要官員，其中4名高官已被美國制裁，候任特首李家超形容美方制裁是企圖「霸凌」中國。

法新社報導，香港2019年發生大規模反送中運動後，中國祭出港區國安法箝制異議，美國兩年前對11名香港和北京官員祭出制裁。

這11人中有7人是香港政府成員，其中4人將留在新政府，包括李家超本人、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衛，以及將出任政務司長的現任特首辦公室主任陳國基。

另外3名被制裁者為警務處前處長盧偉聰、即將卸任的特首林鄭月娥，以及律政司司長鄭若驊。新政府的律政司長將由前大律師公會主席林定國出任。

被制裁的林鄭月娥曾說，由於銀行限制，她被迫以現金方式領薪。

李家超今天率領新政府班底亮相時表示，他對所謂的制裁嗤之以鼻，不予理會。

李家超說，一些霸凌的國家嘗試透過制裁等手段恫嚇香港官員，尤其是在這些國家破壞國安的陰謀因香港採取的措施而失敗之後，這使港府更加下定決心繼續履行維護國安之責。

新政府將於7月1日就職，當天將是香港主權移交中國25週年。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110619