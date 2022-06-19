李家超率新團隊亮相 陳國基：準確落實一國兩制

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（中央社台北19日電）香港候任行政長官李家超率新一屆政府官員亮相。李家超強調，以結果為目標，未來會迎難而上，維護國安是政府的必然及首要工作。候任政務司長陳國基表示，協助準確落實一國兩制。

綜合星島日報、香港電台、香港經濟日報等港媒19日報導，李家超與候任官員於今天下午在政府總部見媒體，作上述表示。

李家超指出，新班子是一支多元、團結、忠誠、執行力強的團隊，且有共同施政理念，重視團隊精神；以結果為目標，未來會迎難而上，為香港開新篇。

特首辦公室主任將由葉文娟出任。李家超說，與葉文娟相識10年，其是具備全面觀的難得人才，雙方可優勢互補。

被問到政府團隊中有4人來自紀律部隊，李家超回應，考慮能力、知識及經驗，用人唯才，人選亦來自不同領域。他強調，國家安全是每一個中國人應履行責任，維護國安是天公地義，也是政府的必然及首要工作。

被問及有關外國對他的制裁時，李家超說，不會主動理會如何發展，會履行好對國家的責任，特區政府只有一個目的，就是履行維護國家安全、主權、安全及發展利益的責任。

對於有人形容在新班子中，現任行政長官林鄭月娥的愛將被「清零」，李家超說，任何人為吸引注意力所提出的論點，不會加以干涉，有人留任及有人離開是必然，官員交替是「好正常」。

候任政務司長陳國基說，明白香港現在面對種種困難，包括民生及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等，市民對新一屆政府有更大期望。承諾竭盡所能協助準確落實一國兩制、凝聚各方力量、統籌各政策局、制定及落實有利於香港民生及社會的政策。

候任律政司長林定國說，法治是香港的「金漆招牌」，讓市民可以安居樂業，追尋理想，法治必不可少。堅定維護法治，努力將法治這塊招牌擦得更亮，令大家相信香港是名符其實，讓所有市民深感驕傲，令他人深感羡慕。

香港特區新一屆政府主要官員將於7月1日就職。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110619