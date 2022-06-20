中國中下游製造業困境 官方擬推超常規政策挽救

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（中央社台北20日電）鑑於疫情及原物料價格上漲嚴重衝擊中國製造業，中下游產業尤其明顯，幾無利潤。中國工信部將為此研究推出「超常規」穩增長政策，內含拉動消費需求、加大技術改造投資等，以免衍生風險。

「上肥下瘦」是目前中國製造業經營狀況的寫照。上海證券報報導，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和原物料價格上漲影響，中國當前製造業上下游的利潤嚴重分化，有可能引發投資內生動力不足等連鎖反應，進而衝擊「穩經濟」的大局。

中國工業和信息化部日前為此召開專家座談會，有與會專家在提到中國製造業面臨的風險時表示，要進一步認識中國當前經濟形勢的嚴峻性，特別是防範製造業上下游利潤分化過大，導致的投資內生動力不足等問題。

報導引述中國官方數據顯示，今年4月，中國上游產業利潤占整體製造業利潤總額比重達到47.4%，創下歷史新高。這顯示中下游產業，尤其是下游產業，利潤比重處於持續被壓縮的狀態。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，如果中下游企業始終「增收不增利」，企業就不會再加大投資。倘若不能有效改善，下半年中國製造業投資的內生動能將會明顯不足，這對「穩經濟」和優化供給體系都會造成負面衝擊，需要儘快採取措施。

劉向東主張，新一輪穩經濟政策要聚焦供給側，尤其是要穩住中下游製造業的信心，營造良好的投資環境，解決上下游企業之間的帳款逾期、補貼拖欠等遺留問題，提高資金周轉率。

博覽財經首席經濟師李宏圖則認為，下半年的「穩增長」任務非常艱鉅，「工業要擔負起重要的責任」，「超常規」政策工具應該儘快推出並落實。

根據報導，為避免產生上述風險，中國工信部將研究推出「超常規」穩增長政策，具體內容包括供給側結構性改革、拉動消費需求、加大技術改造投資等。（編輯：邱國強/李雅雯）1110620