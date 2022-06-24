香港珍寶海鮮舫在西沙海域翻覆未沉沒

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香港珍寶海鮮舫傳沉沒南海，船東發言人改口稱只是翻覆。圖為珍寶海鮮舫14日被拖離香港。（法新社）

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（中央社記者張謙香港24日電）有46年歷史、曾是香港著名地標的珍寶海鮮舫因為無法經營下去，上週啟航離開香港，18日在西沙群島附近海域發生事故。業主今天澄清，珍寶海鮮舫是進水翻覆，並未沉沒。

經營珍寶海鮮舫的香港仔飲食集團24日表示，珍寶海鮮舫14日離港，18日下午駛至南中國海西沙群島附近海域時遇上風浪，船身進水並傾側。

集團方面表示，負責航程的拖船公司曾嘗試救援，但未能成功，海鮮舫19日最終入水翻轉（翻覆）。事件中，沒有任何船員受傷。

據公布，事發地點水深超過1000公尺，進行打撈工程將會非常困難。

集團方面稱，對珍寶海鮮舫事故感到難過和不捨，公司現正向拖船公司了解事故詳情。

集團方面強調，海鮮舫在離港前已聘請專業海事工程人員進行詳細檢查並加上圍板，得到所需批文後才進行航行。

網上資料顯示，珍寶海鮮舫又稱珍寶王國，是兩艘畫舫酒樓的統稱，分別是珍寶海鮮舫和太白海鮮舫，它們停泊在香港仔避風塘。

珍寶海鮮舫長76公尺、寬22公尺、高28公尺，面積有4萬5000平方英尺，可容納超過2300名客人，有「世界上最大的海上食府」之稱。

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珍寶海鮮舫早年由商人王老吉集資籌建，1971年開業前發生大火，造成多人死傷。1976年，有「賭王」之稱的商人何鴻燊及新世界發展創辦人鄭裕彤投資重建。

珍寶海鮮舫經營以來，備受觀光客歡迎，也常是電影取景的地方，但去年初不敵COVID-19疫情衝擊，一直停業。上月初，香港仔飲食集團宣布珍寶海鮮舫將撤出香港。（編輯：楊昇儒）1110624