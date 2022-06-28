港警證實習近平將到訪 採取系列保安措施

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（中央社記者張謙香港28日電）香港警方今天指中國國家主席習近平將赴港出席回歸25週年活動，警方將會採取一系列保安措施，以確保習近平的人身安全。

港警下午舉行記者會，介紹習近平出席慶祝香港回歸25週年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮的安保 措施。

警務處助理處長呂錦豪說，警方將確保習近平的人身安全，包括提供近身護衛、車隊護送工作等；習近平到訪及途經的地區，警方將會設定核心保安區，附近道路及行人天橋將會短暫封閉，並實施車輛及人流管制。

由於回歸活動將會在灣仔會議展覽中心舉行，6月29日凌晨起至7月1日，會展部分地方將會封閉。

呂錦豪說，警方也會在維多利亞海港兩岸設立臨時限飛區，禁止所有飛機及飛行裝置在禁制範圍飛行，全港也會設立小型無人機限飛區。

他說，警方不會允許任何暴力及違法行為，如果警方的保安行動受到破壞，警方會果斷採取行動。

呂錦豪表示，到今天為止，沒有具體情報顯示香港會受到恐襲，警方對香港的恐襲風險評估維持在中度。

但他指出，香港本土恐怖主義有所冒升，過去兩年警方在相關案件中找到的炸彈原材料，與外國恐襲所用的材料相同，因此警方高度關注習近平來訪時的恐襲問題。

呂錦豪說，港警沒有收到今年「七一」的示威申請。（編輯：邱國強）1110628