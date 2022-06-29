中共黨員數增至9671萬 習近平上台後增1300餘萬

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（中央社台北29日電）中共中組部今天發表公報指出，至2021年底，中共黨員總數達9671.2萬人，較上年底增加343.4萬人；全國基層黨組織增至493.6萬個，比上年底增加11.7萬個，其中企業基層黨組織占153.2萬個。

這項統計還提到，到2021年底，申請加入中國共產黨者有2062.5萬人。而上述的中共黨員總人數，則較中共18大召開時增加15.9%。也就是說，自中共總書記習近平18大上台時到2021年底的9年多，中共黨員人數已增加1300多萬人。

統計指出，同一時間，中共大專及以上學歷黨員有5146.1萬人，占53.2%，比上年提高1.3個百分點；女性黨員2843.1萬人，占29.4%，比上年提高1個百分點；少數民族黨員728.5萬人，占7.5%，比上年提高0.1個百分點。

中組部指出，上述結構數字這是「黨員隊伍結構持續優化」的表現，但仍不忘強調工人和農民仍是中共黨員的主體，比例仍占33.6%。

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基層組織是中共對社會各角落控制的重要媒介。公報提到，在全國所有基層黨組織中，機關基層黨組織有74.5萬個，事業單位基層黨組織94.9萬個，企業基層黨組織153.2萬個，社會組織基層黨組織17.1萬個，基本實現「應建盡建」。

公報提到，2021年中共全年新發展黨員（指納入預備黨員）438.3萬人，比上年增加195.6萬人。職業方面，生產工作第一線者231.1萬人，占52.7%；學歷方面，大專及以上者211.5萬人，占48.3%；年齡方面，35歲及以下者354.0萬人，占80.8%。（編輯：邱國強）1110629