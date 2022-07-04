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中國工程船沉沒 官方打撈12具疑似遇難船員遺體

2022/7/4 16:52（7/4 17:02 更新）
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中國一艘工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒。（Hong Kong Government Flying Service via 美聯社）
中國一艘工程船2日在芙蓉颱風侵襲下於廣東陽江海域沉沒。（Hong Kong Government Flying Service via 美聯社）
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（中央社台北4日電）中國廣東省海上搜救中心通報，4日下午救援人員在中國工程船「福景001」輪沉沒海域附近，打撈起12具疑似遇難船員遺體，相關部門正核實身份。

陸媒新京報報導，據廣東海事官方微博消息，廣東省海上搜救中心發布，經過連日來不斷搜救，截至4日下午3時30分，救援人員在距離工程船沉船點西南方向50海里附近區域，發現並打撈起12具疑似落水遇難者遺體，相關部門正加緊確認身份。

報導指出，2日淩晨海上風電場項目施工浮吊船「福景001」輪在廣東陽江附近海域防台錨地避3號台風「暹芭」時，錨鏈斷裂、走錨遇險。該船在海上沉沒，27人落水失聯。

目前救援人員已共出動飛機7架、船艇246艘、漁船498艘，展開針對岸灘、近岸和近海範圍的目標搜索，繼續盡最大努力搜救其他失聯人員。

「福景001」輪2日在廣東陽江海域沉沒，當天工程船上3人被香港特區政府飛行隊救助直升機救起，其餘27人落水失聯。4日凌晨海上搜救人員再救起1名失聯人員。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110704

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