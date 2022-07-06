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李家超提多項新政 另設特首政策組

2022/7/6 13:37
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（中央社記者張謙香港6日電）上任一週的香港行政長官（特首）李家超今天在立法會提出多項解決內外問題的新政，又透露考慮成立特首政策組，協助他審視中國大陸發展及國際形勢。

李家超上午出席立法會答問大會，他回答議員質詢時說，他作為特首，除向北京中央負責，也要向香港負責，在照顧香港整體利益之餘，也要審視國際形勢。

他建議成立特首政策組，其工作是了解民情，包括不同界別如中產和基層的需求。

1989年，港府成立了中央政策組，負責審視特定政策議題；香港回歸後，政策組的主要職能是向特首提供意見。

到了2018年，時任特首林鄭月娥上任後，中央政策組改為政策創新與統籌辦事處，步入歷史。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，社會上開始有人建議政府重設中央政策組，協助政府和特首了解社會及宏觀問題。

在答問大會上，李家超還提出許多新政，包括政府將成立4個工作小組，研議如何處理跨代貧窮、土地房屋、地區問題比如髒亂等。

他又說，隨著香港國安法及完善選舉制度的實施，立法會已重回正軌，結束過去的破壞及癱瘓期，進入建設時刻。

為了促進行政、立法良性互動，以及實踐行政主導，他建議每月舉行立法會「前廳交流會」，由司長或副司長帶領各局長與議員交流。

此外，李家超表示，已與商務及經濟發展局探討如何吸引企業來港，希望商經局在一至兩個月內提出方案。他說，此舉是要與世界「搶人才」。（編輯：周慧盈）1110706

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