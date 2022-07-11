李克強福建考察：穩經濟政策同等對待台企

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（中央社台北11日電）中國國務院總理李克強7日至8日到福建省福州及泉州考察，並到台資企業與企業負責人交談。李克強說，不久前頒布的穩經濟政策，對台企在內各類企業同等對待，希望台企與陸企「合作共贏」。

新華社10日報導，李克強7日至8日在福州及泉州考察，並到台資企業六和機械公司考察，該公司所在園區聚集了幾十家台資企業，李克強與一些台資企業負責人交談。

李克強表示，「兩岸同胞是一家人」，歡迎他們到中國大陸投資，會依法保護合法權益，不久前頒布的穩經濟一攬子政策，對包括台資企業在內各類企業同等對待，希望他們與中國大陸企業「合作共贏」。

李克強強調，要以中國國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，扎實把穩經濟大盤各項政策落實到位，「更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運作在合理區間。」

李克強又聽取了福建省外貿進出口及吸引外資情況匯報，並到晉江國際陸港了解貨物通關時間等。他表示，中國堅持擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿及中國經濟的龍頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要窗口，中國工業增加值的70%離不開進口，要持續推進「放管服」改革，進一步優化營商環境。

他表示，物流是市場經濟經脈，要嚴格落實物流暢通，持續推進通關便利化，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本，增強國際競爭力。

李克強也聽取了福建省穩就業匯報，充分肯定福建經濟社會發展成就，並表示地方政府要拿出資金，幫助降低孵化企業的場地租金等費用，激發更多年輕人創業。

李克強考察福建省期間，中國國務委員兼國務院秘書長肖捷、國家發改委主任何立峰陪同。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110711