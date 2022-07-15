中國爛尾樓風暴 銀保監會介入確保交樓

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（中央社記者吳柏緯上海15日電）中國多地陸續爆發爛尾樓停貸風暴，引發市場動盪，擔憂造成金融風險。多家銀行相繼出聲表示「風險可控」後，中國銀保監會14日晚間強調引導金融機構參與風險處置，確保交樓。

6月底，江西的爛尾樓業主決定率先採取行動，宣布停止償還房貸，消息一出，多地受害業主響應，截至目前已有涉及15個省份、100多個建案的業主發布「斷供」聲明，掀起爛尾樓風暴。

隨著事件越演越烈，甚至可能引發新一輪的金融風暴，中國官方試圖出手化解。

據央視財經報導，中國銀保監會14日晚間表示，已注意到個別房地產開發商發生延期交付的情況，這件事的關鍵在於「保交樓」，會高度重視。

銀保監會強調持續落實「房子是用來住的、不是用來炒的」，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、穩定性，保持房地產融資平穩有序，支持商品房市場滿足購房者合理住房需求。

同時，將引導金融機構市場化參與風險處置，加強與住建部門、中國人民銀行合作，支持地方政府積極推動「保交樓、保民生、保穩定」相關工作。

綜合中新經緯、新浪財經報導，截至目前，已有工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、興業銀行等15家銀行針對停貸事件發布公告。

公告均稱「規模較小，總體風險可控，不會對銀行經營構成重大影響」，並且持續對涉及爭議的建案進行調查。（編輯：曹宇帆）1110715