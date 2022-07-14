中國掀爛尾樓風暴 多家銀行急發公告稱風險可控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國掀起「爛尾樓」風暴後，銀行股受衝擊連續兩天普跌。對此，中國大陸多家主要銀行今天相繼公告，揭露自身涉及爛尾樓的貸款金額，強調占比很小，總體風險可控。

中國大陸多省市「爛尾樓」預售屋業主集體停繳貸款，恐引發金融風暴，首當其衝就是放貸銀行，多家主要銀行遭市場點名，股價連續兩天下跌。

據界面新聞，今天盤中，3家銀行急發公告稱風險可控。

中國農業銀行稱，截至6月末，全行個人住房貸款餘額人民幣5.34兆元（約新台幣23.7兆元）。已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款（房貸）餘額6.6億元，占全行按揭貸款餘額的0.012%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

中國建設銀行則稱，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。

興業銀行也稱，截至目前涉及「停貸事件」樓盤相關按揭貸款餘額16億元，已出現停止還款的按揭金額3.84億元，主要集中在河南地區。公司已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

下午收盤後，中國交通銀行公告稱，媒體報導中存在風險的樓盤所涉及的本公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，占公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和占比較小，風險可控。

中國郵政儲蓄銀行則稱，目前，住房貸款餘額超過2兆元，初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規模和占比小，風險可控。

中國工商銀行稱，截至6月末，個人住房貸款餘額6.36兆元，不良率0.31%，資產質量穩定。經排查，目前停工專案涉及不良貸款餘額6.37億元，占全行按揭貸款餘額的0.01%，風險可控。

中國銀行也稱，個人住房貸款業務總體風險可控。

多家被點名個人房貸與開發商貸款占比較高的銀行，也發出公告。

平安銀行稱，經查，目前本行涉及網傳「停貸事件」樓盤的逾期按揭貸款餘額0.318億元，占全行按揭貸款餘額的0.011%。本行涉及爛尾風險的按揭貸款總體規模小，不會對本行經營構成重大影響。

光大銀行稱，經初步排查，截至6月末，認定存在「保交樓」風險樓盤的逾期按揭貸款餘額0.65億元，占全行按揭貸款餘額的0.01%，規模較小，整體風險可控，不會對本行經營產生重大影響。

民生銀行稱，截至6月末，本行住房按揭貸款餘額5910.39億元，其中涉及風險事件逾期按揭貸款餘額0.66億元，總體風險可控。

連續兩天股價跌最慘的招商銀行則稱，經初步排查，目前公司涉及「網傳停貸」事件的樓盤數量占比較小，所涉及的公司逾期個人住房貸款餘額0.12億元，占公司境內個人住房貸款餘額的比例不到0.001%，風險整體可控。（編輯：楊昇儒）1110714