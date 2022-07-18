港社民連稱受強大壓力 刪除網上涉違國安貼文

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（中央社記者張謙香港18日電）香港泛民主派僅存的少數激進組織之一社會民主連線表示，在強大壓力下，他們被迫刪除被指涉嫌違反港區國安法的網上貼文。

社民連昨晚公布了以上訊息，但表示無法透露詳情，並表示將會繼續發聲，「言論無罪，民主萬歲」。

據明報今天報導，社民連網站至少有20篇文章顯示無法找尋，部分文章過去曾提及「結束一黨專政」，另有悼念大陸民運人士李旺陽的聲明，以及有關茉莉花革命的聲明。

報導引述資深大律師湯家驊說，要有組織、非法行為等元素才會構成港區國安法中的顛覆國家政權罪，單純貼文的存在不是非法行為。

他說，港區國安法有追溯力，法庭可以國安法生效前的言行推論被告是否有犯罪意圖。

過去每年在重要政治敏感時刻，社民連都會舉行遊行示威，提出各種政治口號，包括「結束中共一黨專政」及香港實行民主普選等。

今年7月1日，中國國家主席習近平來港出席慶祝香港回歸25週年活動，社民連一如既往，原先計劃在活動場地會議展覽中心外遊行示威，但事前多名成員遭警方國安處人員上門調查或約談，結果取消示威。（編輯：李雅雯）1110718