更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國爛尾樓風暴 開發商競標土地先允諾現房銷售

2022/7/20 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國「爛尾樓」風暴效應捲出市場信任危機，「現房銷售」轉成為開發商廣告宣傳亮點，甚至有土地拍賣開發案對建商提出要求，必須採現房銷售模式。

中國出現停貸潮，由於建案工程延宕遲未獲交屋，部分屋主單方面宣布停止償還房貸。這些爛尾樓案例中，有的是延期交付多年的建案；有的則是尚未到交付時間卻因資金緊張、難以復工的案子。

爛尾樓問題重挫消費者購屋信心，房產銷售宣傳轉強調現房銷售，甚至延伸到土地拍賣領域。

據每日經濟新聞20日報導，福州市永泰縣自然資源和規劃局將於8月5日上午釋出縣轄區一幅國有建設用地使用權。這個案子提出附帶條件，要求參加拍賣企業必須對於建設有明確說明，且要現房銷售，房屋竣工驗收後，方可申請房屋銷售手續。

中指研究院統計，截至18日，22個城市中有19個城市推出第二批集中供地公告，從各地土地拍賣規則來看，競拍規則多提及的是開發資質、准入門檻等內容，將現房銷售與土地拍賣直接掛鉤的案例不多見。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜19日接受每日經濟新聞採訪表示，目前房地產市場情緒低落，多數城市土地拍賣表現未達預期，短期來看，現房銷售與土地拍賣掛鉤模式有待觀察。

陳文靜認為，若在這個時候要求房企對競得的土地採現房銷售，這將是疊加銷售阻力，2022年為房企償債高峰期，預計企業資金壓力加大，現金流正常運轉將面臨更大挑戰。在土地拍賣表現上，房企投資布局更為審慎，現房銷售對房企的融資成本、穩健經營、資金結構、產品更迭等方面提出了更高要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，在這個時間點提出大規模現房銷售並不合適，這會使得房企資金壓力增大；推估短期內應不會有類似政策，不過零星試點可以嘗試。

在爛尾樓風暴下，中國房地產業對於現房銷售的重視程度越來越高，不少房企在對外銷售房源時直接把現房銷售當成重要賣點，有些宣傳海報直接寫上「廣告再好，不如現房可靠」。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110720

陳文靜
樓市鬆綁新方向 中國多地放寬多孩家庭購房
嚴躍進
陸取現難及爛尾樓民怨炸 中央出手防成政治問題 中國爛尾樓停貸風暴主因：資金被挪用監管不到位
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族