中國爛尾樓風暴 開發商競標土地先允諾現房銷售

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（中央社台北20日電）中國「爛尾樓」風暴效應捲出市場信任危機，「現房銷售」轉成為開發商廣告宣傳亮點，甚至有土地拍賣開發案對建商提出要求，必須採現房銷售模式。

中國出現停貸潮，由於建案工程延宕遲未獲交屋，部分屋主單方面宣布停止償還房貸。這些爛尾樓案例中，有的是延期交付多年的建案；有的則是尚未到交付時間卻因資金緊張、難以復工的案子。

爛尾樓問題重挫消費者購屋信心，房產銷售宣傳轉強調現房銷售，甚至延伸到土地拍賣領域。

據每日經濟新聞20日報導，福州市永泰縣自然資源和規劃局將於8月5日上午釋出縣轄區一幅國有建設用地使用權。這個案子提出附帶條件，要求參加拍賣企業必須對於建設有明確說明，且要現房銷售，房屋竣工驗收後，方可申請房屋銷售手續。

中指研究院統計，截至18日，22個城市中有19個城市推出第二批集中供地公告，從各地土地拍賣規則來看，競拍規則多提及的是開發資質、准入門檻等內容，將現房銷售與土地拍賣直接掛鉤的案例不多見。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜19日接受每日經濟新聞採訪表示，目前房地產市場情緒低落，多數城市土地拍賣表現未達預期，短期來看，現房銷售與土地拍賣掛鉤模式有待觀察。

陳文靜認為，若在這個時候要求房企對競得的土地採現房銷售，這將是疊加銷售阻力，2022年為房企償債高峰期，預計企業資金壓力加大，現金流正常運轉將面臨更大挑戰。在土地拍賣表現上，房企投資布局更為審慎，現房銷售對房企的融資成本、穩健經營、資金結構、產品更迭等方面提出了更高要求。

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易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，在這個時間點提出大規模現房銷售並不合適，這會使得房企資金壓力增大；推估短期內應不會有類似政策，不過零星試點可以嘗試。

在爛尾樓風暴下，中國房地產業對於現房銷售的重視程度越來越高，不少房企在對外銷售房源時直接把現房銷售當成重要賣點，有些宣傳海報直接寫上「廣告再好，不如現房可靠」。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110720