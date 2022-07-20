疫情衝擊中國房市 唐山等34城市房價跌回2年前

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（中央社台北20日電）中國過去2年歷經疫情衝擊，各地房地產價格也受影響。根據統計，唐山等34個城市房價低於2年前水準；鄭州等6個城市房價更跌回5年前水準。

「第一財經」20日報導，根據中國國家統計局發布的2022年6月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況和歷年同期數據，對照後發現，包括武漢、青島、天津、鄭州、濟南、太原、貴陽、哈爾濱、唐山等34個城市房價低於2年前即2020年6月水準。

其中，河北第一經濟大城唐山的房價較2年前下跌0.8%。回顧2020年時，唐山房價一度領漲全國，當時新房銷售價格指數年增15.4%，二手房年增14.6%，位居中國第一。

另70個城市中，有27個城市房價低於3年前，包括青島、濟南、鄭州、天津、石家莊、太原、哈爾濱、南昌、武漢、長春、呼和浩特等中心城市。

值得注意的是，有6個城市低於5年前（2017年6月）的同期水準，分別是牡丹江、鄭州、安慶、石家莊、天津和湛江。其中，牡丹江較5年前低14.7%，鄭州比5年前低8.4%。

報導引述一位家住鄭州市中原區的馬先生說，2016年底，他一套房子可以賣人民幣100萬元（約新台幣440萬元），但後來沒賣成，現在80萬元都不好賣。「後悔了好長時間，現在租都不好租，放租了半年還沒租出去」。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，東北、華北以及中西部的三四線城市房價下滑明顯，主要還是人口、人才流動因素導致。另一方面，北方地區的不少三四線城市是資源枯竭型城市，產業外移，勞動力人口外流，這對房價的長期支撐動力也不夠。

張波分析，這些下跌的城市並非一直處於下跌的情況。在2015後的幾年，不少中西部的三四線城市成長迅猛，由於上漲過快，本身的支撐力度又不足，城市的基本面又不特別紮實，這也導致在當前區域分化的大背景下，這些城市房價下跌會更明顯。

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不過中國大陸仍有城市房價上漲，相較2020年6月，2年以來房價漲幅居前的城市是北京、廣州、上海、成都、海口和杭州，涵蓋了北上廣3個一線城市和3個南方地區的省會城市，均為近年來房市熱點城市。

報導稱，這顯示長三角、珠三角等發達地區新興產業發展十分突出，人口流入較快，尤其是年輕人才，購房動力也更充足，資金也進一步流向這些區域。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1110720