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保交樓 河南鄭州擬設紓困基金救爛尾樓

2022/7/20 16:23
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（中央社台北20日電）中國爛尾樓風暴持續，北京中央喊出要保交樓。爛尾樓「重災區」河南省會鄭州決定，擬成立地產紓困基金，參與問題樓盤盤活工作。

中國爛尾樓屋主停繳貸款風暴，引起市場動盪。多家銀行先後出聲表示「風險可控」後，中國銀保監會14日晚間強調引導金融機構參與風險處置，確保交樓。

新華社報導，河南資產管理有限公司官網19日公布，鄭州地產集團有限公司黨委書記、董事長萬永生一行19日到訪河南資產管理有限公司。

雙方一致表示，將充分發揮各自專業團隊、業務資源等優勢，成立工作專班，聯合設立「鄭州市地產紓困基金」，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。

雙方稱，要積極為鄭州國家中心城市建設、黃河流域生態保護和高質量發展作出新貢獻。

這代表，鄭州擬以設立地產紓困基金，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。

官媒強調停建的爛尾樓正逐步復工，而這次爛尾樓停貸風暴，第一個回應的地方政府是陝西西安市。

西安14日晚間發布「關於防範商品房延期交房增量問題的工作措施」，當中指出在土地出讓、專案建設過程、預售許可管理、預售資金監管、交付、信用管理等環節加強監管，訊號意義強。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110720

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