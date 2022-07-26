吳啊萍被捕 分析：尋釁滋事罪定義模糊

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（中央社台北26日電）在南京玄奘寺供奉日軍戰犯牌位的吳啊萍被當地公安以涉嫌「尋釁滋事罪」遭到拘捕。不過，有分析指出，中國的「尋釁滋事罪」定義模糊，常用來打擊異議人士、維權人士。

德國之聲報導，中國「刑法」中，對「尋釁滋事罪」定義十分模糊，且長期以來一直被異議人士、維權人士指責為用於擴大司法打擊對象的「口袋罪」。

2018年，中國頒布「英雄烈士保護法」似乎對「尋釁滋事罪」進行了擴展。該法第27條規定「褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神，宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

曾代理過多起異議人士維權案的中國律師莫少平接受德國之聲訪問時表示，從目前的新聞消息來看，當事人吳啊萍信佛教屬實，其供奉牌位行為確實是按照佛教教義去「普渡眾生」。因此，「尋釁滋事罪」的罪名可能不適用。

莫少平認為，吳啊萍的行為到目前而言也很難談得上是「美化侵略戰爭」。他說，假如她是一個佛教徒，供奉牌位就是在普渡眾生，關鍵是如何去理解這一法條，「如果把一個佛教行為理解為美化侵略戰爭，我認為過於牽強」。

報導指出，中國沒有像德國一樣，在「刑法」中將美化納粹、否認大屠殺等行為明確定義為犯罪。因此，在南京警方通報吳啊萍案初步調查結果後，不少中國網友在微博、知乎等社交平台上，對此案只能套用「尋釁滋事罪」感到不滿，認為立法部門應該盡快修法，避免再出現此類案件無法可依的局面。

在玄奘寺供奉涉及南京大屠殺的日本戰犯牌位的吳啊萍是一名31歲五台山居士，根據她的說法，她知道侵華日軍戰犯的暴行，知道了松井石根等5名戰犯的罪行後，產生心理陰影，長期被惡夢纏繞。

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在接觸佛教後，她產生了透過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的想法；同時瞭解到美國傳教士魏特琳在日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，後因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，吳啊萍想透過供奉幫其解脫。

據南京廣播電視台節目「南京新聞」，吳啊萍在節目上說，「特別想跟所有被我傷害到的人道歉、懺悔，不知道做什麼可以彌，我也願意接受法律的制裁」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110726