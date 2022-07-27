港媒：中美管控分歧 裴洛西若訪台不致擦槍走火

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（中央社記者沈朋達台北27日電）明報引述中國政情分析人士指，中美會管控分歧，因此兩國領導人通話和美國眾院議長裴洛西訪台都可望發生。即便共軍已祭警告，但中美首要考量是國內穩定，預料不致擦槍走火。

綜合外媒報導，中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）預計28日將通話。裴洛西（Nancy Pelosi）8月初也預計出訪日本等亞洲多個國家，目前仍未確定是否會到訪台灣。

多家外媒上週引述消息披露裴洛西計劃訪台的消息，引起中國強烈反彈，也令拜習通話添上變數。中國外交部發言人趙立堅25日指中方對裴洛西訪台「嚴陣以待」；中國國防部發言人譚克非26日則說「中國軍隊不會坐視不管」。

明報引述不願具名的中國資深政情分析人士說，裴洛西的訪台行多少會影響到拜習通話，但幾乎可以肯定她「一定會去台灣」，拜習通話也「大概率會通」，關鍵在於中美會做分歧管控。

分析人士認為，上述情況反映中美均由政治人物個人意志主導國家外交的趨勢：裴洛西希望在中美問題上留下政治遺產；拜登則著眼於緊接而來的美國期中選舉，要在國內政治和中國外交間取得平衡。

他認為，拜登和裴洛西此次打媒體戰，成功將不利的矛頭轉移至裴洛西身上。

至於中國，分析人士說，北京對台灣議題的原則始終堅定，但近期也顯露在後疫情時代與世界重新接軌的傾向，加上北戴河會議和中共第20屆全國代表大會將到來，有需要研判未來數年中美關係的走勢。

鑑於裴洛西在美國政治體制中排名第3的重要性，北京對她可能的訪台行極為不滿，據稱將以升級的行動做為反制。金融時報（Financial Times）之前報導，北京私下警告，共軍可能嘗試攔截裴洛西的專機，阻止降落。一些媒體則猜測共機可能飛越海峽中線、伴飛裴洛西專機，甚至在台海上空劃設禁航區等，各種揣測不脛而走。

華盛頓郵報（The Washington Post）的專欄則指，美國為保護裴洛西，可能調動軍艦和戰機護航。

對於裴洛西訪台是否會導致中美「擦槍走火」？分析人士認為，雙方的唇槍舌劍已經結束，即將進入私下管控風險的協調階段。即便北京以「派出軍機入台」作為裴洛西訪台時的主權宣示，雙方擦槍走火的可能性也甚微，「因為國內穩定與否，是雙方當前首要議題」。

對於預計明天舉行的拜習通話，分析人士認為，外界不應抱以過高期待，中美主要是維繫溝通管道，「誰對通話有現實的期待，就意味誰已經輸了」。（編輯：呂佳蓉）1110727