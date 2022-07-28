中國工信部長肖亞慶「落選」20大代表引關注

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（中央社台北28日電）中國官方昨天公布中央和國家機關選舉產生出席中共20大代表名單，共293名。當中，幾乎中央部委一把手均當選20大代表；然而工業和信息化部部長肖亞慶卻「落選」，引發關注。

根據名單，中國外交部有多人當選20大代表，包含外交部長王毅、黨委書記齊玉、外交部副部長馬朝旭、中國駐美大使秦剛、外長助理華春瑩。

涉台相關人士，如國台辦主任劉結一、副主任陳元豐，當選20大代表。

公安部當選黨代表則有部長王小洪、副部長許甘露、亓延軍、紀檢組長孫新陽、政治部主任馮延。

涉港方面，港澳辦安全事務司司長王振民當選，成為港澳辦唯一黨代表。全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍為中央領導人，由中央提名在廣東當選20大代表。

這份名單中，少了肖亞慶。

星島日報等港媒指出，根據央視新聞聯播報導畫面，中國政府舉辦省部級主要領導幹部專題研討班，中國國家主席習近平在現場發表講話，電視鏡頭中同樣沒見到肖亞慶，這更加引發外界揣測，不利傳言纏身。

肖亞慶現年63歲，畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，任內使得中國鋁業不斷地發展壯大，後來擔任國務院副秘書長。

他在2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，3年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

現任工信部副部長張克儉、王江平等人當選中共20大代表。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110728