中國民航局放寬國際客運航班熔斷措施

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（中央社台北7日電）中國民用航空局宣布，7日起調整國際定期客運航班COVID-19（2019冠狀病毒疾病）熔斷措施，業者解讀，官方這一舉動有利加快國際航班恢復，對國際航線公司和歐美長程航線友好。

中國民用航空局7日上午於官網作上述表示。

官網公告，民航局於7日起對國際定期客運航班熔斷措施進行優化調整。

調整後的熔斷措施為，對於確診旅客人數達到5例的航空公司單一入境航班，其確診旅客占比達該航班入境旅客人數4%時，暫停運作1週；其確診旅客占比達該航班入境旅客人數8%時，暫停運作2週。

公告內容強調，熔斷的航班量不得調整用於其他航線，相關政策將根據疫情形勢和防控要求，適時做出必要調整。

據界面新聞7日報導，業界人士認為，這是緊隨國家防控政策所作出的調整，縮短熔斷時間、放寬熔斷標準，有利加快國際航班恢復。

報導引述民航數據分析公司合夥人李瀚明的意見指出，新的熔斷措施按照入境人數比率計算，相比於舊制按照絕對人數計算，新制對於使用大型寬體客機執飛國際航線的公司和歐美長程航線更加友好。

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他表示，通常用於執飛歐美等長程國際航線的寬體機和用於執飛國內線和亞洲國際航線的窄體機在載客數量上相差大，一般相差是兩倍多，舊制較容易觸發熔斷措施。

新制公布前的熔斷措施內容為，航空公司在所營運國際航線上的單一入境航班中，核酸檢測結果為陽性的旅客人數達到5例，該家航空公司該航線航班暫停1週；若達到10例，則暫停4週。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110807