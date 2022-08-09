談共軍軍演 時殷弘：還未到第四次台海危機

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（中央社台北9日電）對於近期中共圍台軍演，中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，這一次還未構成台海危機；至於會否成為第四次台海危機，「現在的可能性越來越大」。

據香港01報導，時殷弘接受採訪時做上述表示。

同時，他認為，新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引起北京強烈不滿，對台「文攻武嚇」，對美也採取反制措施。

面對共軍圍台演訓，外界認為這是「第四次台海危機」。不過，時殷弘表示，「這一次目前還未夠到台海危機，會不會成為第四次台海危機，現在的可能性越來越大」。

他指出，如果原來衝突的可能性是1%，現在則到10%，甚至更高。「這是互動式的，不是單方面的，每一方的行動會產生什麼樣的後果，都很難準確預見。」

雖認為還未到台海危機，但時殷弘坦言，「新冷戰已經開始，而且比美蘇冷戰還要危險」，美中台三方都在改變現狀，現在不僅台海回不到過去，經歷此番風波，美國對台灣問題會看得更加重。

時殷弘指出，美國對華備戰，就會像中方對美備戰一樣，變得更加認真，但「不可能天天演習，天天這麼緊張。」

時殷弘說，這次中國大陸對台軍事威懾和實戰準備大大升級，特別是四面八方緊圍台島，包括12海里的部分空域和水域，越過海峽中線，這是從來沒有做過的。

他說，在加強對台軍事逼壓和威懾的同時，也在盡最大可能防止中美直接軍事對峙和衝突，不過美中間互動式的軍事對抗和升級顯然還會繼續下去。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110809