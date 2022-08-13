海南喊社會面清零卻破功 單日再新增1426例
2022/8/13 11:16
（中央社台北13日電）進入暑假旅遊旺季以來，中國COVID-19疫情再度升溫，官方今天通報，新增2005例本土病例（含確診及無症狀感染），其中海南省最多，占了1426例。
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增646例本土確診，海南最多，達594例；另有1359例本土無症狀感染，海南占了832例，其次為新疆的334例。
暑假以來，中國多地疫情再度升溫，其中海南的疫情近期備受關注，先前至少8萬多名旅客滯留海南三亞，而海南官方日前喊出12日前實現社會面清零卻破功，昨天通報新增1209例本土染疫（595例確診、614例無症狀感染），今天報告的數字再微增。
為阻擊疫情，澎湃新聞等陸媒報導，首個中國國產COVID-19口服藥阿茲夫定片已陸續運抵海南、河南、新疆等地緊急應用。
報導說，口服藥被視為對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的最後一塊拼圖。中國國家衛健委稍早前宣布，將國產阿茲夫定片納入「新型冠狀病毒肺炎診療方案（第九版）」。
通報顯示，阿茲夫定片定價每瓶人民幣270元（約合新台幣1300元），每瓶35片，每片1毫克。患者每天需要服用5片，14天治療需要70片，即兩盒的用量，所需費用540元。
美國輝瑞的新冠口服藥Paxlovid於3月間獲批進入中國大陸市場，定價2300元一盒，可連續服用5天，即一個療程。
據國家衛健委，截至12日24時，中國大陸現有確診病例4668例，累計報告確診23萬4217例，累計病亡5226例。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110813
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。