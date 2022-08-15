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香港沒有民主派制衡 李家超找中立派組紅隊監督

2022/8/15 12:54（8/15 13:27 更新）
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香港行政長官李家超。（中新社）
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（中央社記者張謙香港15日電）因缺乏泛民主派的監督，香港行政長官（特首）李家超為提升治理，透露引進「紅隊」概念，也就是在推行重大政策前，聘請中立人士檢視和批評相關政策，以防疏失。

「反送中」運動爆發前，泛民是港府的最大制衡力量，在立法會擁有20多個席次，掌握對政府議案的否決權，此後港府先後實施國安法及推行新的選制，又致力落實「愛國者治港」，泛民大部分成員無法參選，被擠出權力架構。

目前香港立法會的90名議員，除了個別一、兩位算是溫和民主派，其餘都是親政府，因而浮現港府施政將淪為「脫韁之馬」的隱憂，可隨意違反民意。

香港文匯報今天刊登專訪李家超的報導，這位已上任超過一個月行政長官在訪問中表示，過去一段時間，他和司、局長會熱烈討論不同事件，「討論時大家很開放，也不會因為討論意見不同而有任何不舒服」。

他透露，團隊在推行任何重大的措施前，特別是需要考慮負面反應時，會引入「紅隊」（扮演對手的群體）概念，也就是邀請一批沒有參與制定政策的人對方案進行批判性審視，提前防止疏失，減低政策推行的風險。

他形容有關做法有如「沙盤推演」，可系統化檢驗和優化方案，並希望此舉可以預估所有的風險及設立防禦措施，以求做到最好。

他說：「我盡量用這個概念，這也是文化的改變，也是做事方式的改變，強化整個應對的態度和能力。」

李家超認為，政府每個部門在每個環節工作都可以考慮引進有關概念；至於設立固定的「紅隊」成員還是因應不同事件替換，則由主管自行決定。

他希望這種做法可以形成一種施政文化，培養憂患意識，並相信有關做法可進一步優化政策的推動。

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共軍在演練中也有「紅藍軍」概念，「藍軍」通常是指模擬對抗演習中扮演假想敵的一方，與代表共軍的「紅軍」進行針對性訓練，從不同角度檢驗「紅軍」的漏洞和問題，提高紅軍的戰力。

另據香港民意研究所本月初公布的民調，剛上任一個月的李家超，支持度評分為53.8分，聲望淨值為正5個百分點，他的聲望高於前任特首林鄭月娥卸任前，當時林鄭月娥的聲望淨值為負60個百分點。（編輯：曹宇帆）1110815

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