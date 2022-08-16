李克強現身廣東 北戴河休假似結束

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（中央社台北16日電）中共中央政治局7名常委半個月來未在媒體上公開亮相，外界猜測他們正在北戴河年度休假。直到近日，網路才流傳中國國務院總理李克強現身廣東，視察當地企業的影片，北戴河休假似已結束。

中共中央政治局7名常委包括總書記習近平及李克強等人，上一次在媒體公開露面是參加7月31日在人民大會堂舉行的共軍建軍95週年活動，之後沒有在媒體現身。外界猜測中共高層進入北戴河年度暑休。

近日網路上流傳一則李克強現身廣東的影片，在廣東一家企業門外與民眾聊天，這顯示北戴河休假可能已經結束。

片中，李克強穿著藍色短袖襯衫，並對在場民眾說，「他們說希望創投資金與政府的資金在你們已經發展起來的時候，能夠推一把、助一把，是不是這樣」？之後在場民眾回應「是」。

李克強接著說出「寄希望於你們」後揮手離場，在場民眾鼓掌歡送。中共廣東省委書記李希和省長王偉中陪同李克強視察。

李克強7月曾在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。他說，東南沿海5省市經濟占全國1/3以上，財政收入占近4成，有力支撐了國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付，要繼續挑起國家發展、穩經濟、保障國家財力大樑。

當時福建省委和福建、上海、江蘇、浙江、廣東5省市政府主要負責人在會中發言。

依慣例，中共現任及離任領導人每年7月下旬至8月上半月，會前往北戴河海濱別墅區以「休養」為名避暑渡假，有時也邀請中國國內部分專家一同前往，並有形式、規模、對象不拘的會面以交換意見，有時進而可能形成決策，被俗稱「北戴河會議」。（編輯：陳沛冰）1110816