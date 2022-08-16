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廈門疫情升溫 17日起連3天全員核酸檢測

2022/8/16 18:42
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（中央社台北16日電）中國福建省廈門市今天宣布，由於傳染力更強的Omicron BA.2.76變種病毒疫情多條傳播鏈交織疊加，防控情勢複雜多變，17日起連續3天、每天1輪在全市展開全員核酸檢測。

據央廣網，廈門市政府新聞辦公室今天舉行疫情防控記者會通報，截至16日下午3時，廈門累計報告42例確診病例。

廈門市疾病預防控制中心疫情防控首席專家王明齋表示，當前廈門多條傳播鏈交織疊加，社區篩查連續檢出陽性人員，國內風險地區來返廈人員增多，疫情防控形勢複雜多變。為此，廈門市指揮部決定17日起，在全市展開全員核酸檢測，連續3天、每天1輪。

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他說，此次疫情中，有的病例傳播能力比較強，已經導致多名密接人員或同時空暴露人員感染。廈門市疾控中心對病毒基因組測序結果顯示，病毒分型為Omicron變種病毒BA.2.76。根據國內外公開訊息，該變異株是比BA.5傳播力更強的毒株亞型。

王明齋說，廈門本次疫情中，這一變種病毒呈現出傳播速度快、傳染力強、隱匿性強的特點。從暴露於病毒到核酸採樣檢出陽性，有的人需要1天時間，有的人需要3天4天甚至更久，單純一輪檢測無法檢出。為了有效發現隱匿在社區的病毒感染者，所以需要連續展開多輪的核酸檢測。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110816

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