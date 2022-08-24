中國開放外國留學生入境 赴中路途仍艱難

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（中央社台北24日電）中國駐外使領館相繼公告，自北京時間2022年8月24日零時起，持有效學習居留許可（X1字簽證）的外國留學生及持有效APEC商務旅行卡人員，無需重新辦理赴中簽證，可持上述證件入境。

另據環球網報導，中國大使館已發布通知，本週，來自印度、菲律賓、阿富汗、阿爾及利亞、玻利維亞、黎巴嫩和越南等國的學生也將獲准申請赴中簽證。

據報導，湖北省一所大學的調查問卷顯示，校方從本週一開始收集希望從國外回到中國的國際學生訊息。這份針對2018級國際學生進行的問卷顯示，「目前在國外的學生可以在10月或11月赴華」。

相隔2年4個多月，中國終於開放外國留學生入境。此前因COVID-19疫情，中國自2020年3月28日零時起，暫停外國人持目前有效簽證和居留許可入境。

根據中國官方數據，2021年外國留學生總數逾44萬人。目前絕大部分還在海外，包括疫情前回國但仍在學的留學生，以及疫情前、疫情期間錄取但無法入境的留學生。預估接下來赴中機票需求量大增。

不過，面對嚴格的疫情防控，外國留學生赴中路途依然艱難。

首先，根據中國的疫情防控方案，入境人士要採取7天集中隔離及3天居家健康監測，在集中隔離時要接受5次核酸檢測，並在居家健康監測第3天接受核酸檢測。所有入境人士要持核酸檢測陰性證明，才能向駐當地中國使領館申請健康碼。

其次，中國迄今仍對國際定期客運航班實施「熔斷」措施，當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數4%時，暫停運行1週；當確診旅客占比達到該航班入境旅客人數8%時，暫停運行2週。這也造成許多國家迄今沒有直飛中國航班，學生必須透過轉機，搭機成本大增且困難。

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報導提到，在中國讀書的印度留學生約有2.3萬人，由於中印之間的直航航班尚未恢復，赴中留學生必須透過第三國中轉才能入境中國。目前從印度前往中國較為經濟實惠的航段是經香港轉機，但單程機票價格一般都要人民幣萬元以上，這對很多印度留學生來說，是一筆不菲的開支。

報導引述一名印度學生表示，希望能以合理的價格儘早恢復印度到中國的直飛航班。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110824