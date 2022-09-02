更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風軒嵐諾可能再增強估午夜前後發陸警 北北基宜警戒
首頁 / 兩岸

中國當局整頓娛樂圈 不容藝名沾東洋與西洋味

2022/9/2 15:49（9/2 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
據報導，中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎（圖）不能再用英文藝名Angelababy。（圖取自weibo.com/realangelababy）
據報導，中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎（圖）不能再用英文藝名Angelababy。（圖取自weibo.com/realangelababy）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）綜合香港網路媒體01與巴士的報報導，中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令，不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎不能再用英文藝名Angelababy縱橫演藝圈。

至於藝名「辣目洋子」的女星昨天發文說：「聽媽媽的話，我將恢復本名李嘉琦，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦。」

汪海林解釋這並非新規定，並說「2002年我有個職場劇，故事發生在上海，裡面角色都有英文名，上海職場就這樣，當時播出前就都改成中文名，重新配音，有些就改字幕，比如Cindy改成辛迪」。

他還說：「你看見哪個片子楊穎署英文名了？在電視台出畫哪次字幕寫了英文名？早就有規定了。」

報導說，近來中國當局大力整頓娛樂圈，不僅嚴格要求藝人「德藝雙馨」，並限縮戲劇題材，嚴禁「男男戀」和之前大行其道的宮鬥戲，甚至關注劇中人的穿著，電影送審更是過關難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對廣電總局連藝人如何取藝名都要管，中國網友說，嘻哈界算是重災區，不少饒舌歌手如GAI和VAVA等首當其衝，並建議Angelababy不見得要改回楊穎，乾脆直接英譯中叫「安祖拉嬰兒」或「安揪拉杯壁」。

也有網友質疑：「CCTV（中共官媒中央電視台）要不要改名？」、「電視左上角的CCTV改成央視再說」、「既然都這樣了，我都搞不明白為啥非要學英語，英語還是高考科目」、「文化自信的前提是文化包容，文化自信不能成為文化自閉。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110902

延伸閱讀
中國再出新規：播音員主持人商業代言須經批准習近平：「邪教式」追星 絕不能放任不管中國整頓娛樂圈 「飯圈」轉趨低調：觀望中中國整治娛樂圈 擬規定不得對嘴假唱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族