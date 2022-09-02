中國當局整頓娛樂圈 不容藝名沾東洋與西洋味

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據報導，中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎（圖）不能再用英文藝名Angelababy。（圖取自weibo.com/realangelababy）

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（中央社台北2日電）綜合香港網路媒體01與巴士的報報導，中國知名編劇汪海林證實，國家廣電總局下令，不許藝人取外文或貌似外文的藝名，像是楊穎不能再用英文藝名Angelababy縱橫演藝圈。

至於藝名「辣目洋子」的女星昨天發文說：「聽媽媽的話，我將恢復本名李嘉琦，如果覺得名字不好記，就叫我小名『小辣』好啦。」

汪海林解釋這並非新規定，並說「2002年我有個職場劇，故事發生在上海，裡面角色都有英文名，上海職場就這樣，當時播出前就都改成中文名，重新配音，有些就改字幕，比如Cindy改成辛迪」。

他還說：「你看見哪個片子楊穎署英文名了？在電視台出畫哪次字幕寫了英文名？早就有規定了。」

報導說，近來中國當局大力整頓娛樂圈，不僅嚴格要求藝人「德藝雙馨」，並限縮戲劇題材，嚴禁「男男戀」和之前大行其道的宮鬥戲，甚至關注劇中人的穿著，電影送審更是過關難。

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針對廣電總局連藝人如何取藝名都要管，中國網友說，嘻哈界算是重災區，不少饒舌歌手如GAI和VAVA等首當其衝，並建議Angelababy不見得要改回楊穎，乾脆直接英譯中叫「安祖拉嬰兒」或「安揪拉杯壁」。

也有網友質疑：「CCTV（中共官媒中央電視台）要不要改名？」、「電視左上角的CCTV改成央視再說」、「既然都這樣了，我都搞不明白為啥非要學英語，英語還是高考科目」、「文化自信的前提是文化包容，文化自信不能成為文化自閉。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110902