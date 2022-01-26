中國再出新規：播音員主持人商業代言須經批准

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中國整治演藝圈再出新規，明定播出機關要規範播音員、主持人言行，培養其政治素質。圖為2021年央視春晚。（圖取自央視網頁chunwan.cctv.com）

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（中央社台北26日電）中國整治演藝圈再出新規，明定播出機關要規範播音員、主持人言行，培養其政治素質；播音員、主持人參與廣告代言、商業推廣、網路帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准。

據中國國家廣電總局官網26日發布，近日，中共中央宣傳部辦公廳、國家廣播電視總局辦公廳聯合發布「關於進一步規範播音員主持人職業行為和社會活動管理的意見」。

「意見」要求相關部門單位要始終把「政治素質培養」作為播音員主持人隊伍建設的首要任務，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終牢記肩負的政治責任，堅定政治立場，增強政治敏銳性，努力做到善於從政治上分析問題、處理問題，穩妥把握職業行為和社會活動。

「意見」並要求加強職業道德建設。要教育引導播音員、主持人，自覺抵制名利誘惑和低俗庸俗媚俗，凈化「交際圈」、「朋友圈」，始終珍惜榮譽、謙虛謹慎、愛崗敬業，塑造良好公眾形象，做德藝雙馨的新聞工作者、文藝工作者。

各播出機構要規範播音員、主持人言行，明確要求播音員、主持人不得參加有損媒體形象、自身形象的組織和活動，不得利用職業身份和個人知名度謀取不當利益，不得在公開場合發表不當言論、做出不當舉止等。

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「意見」還要求各播出機構對播音員、主持人參加社會活動制定規章制度，明確管理原則和審批流程。播音員、主持人參與廣告代言、商業推廣、網路帶貨等各類商業活動，須經所在播出機構批准，新聞欄目播音員、主持人參加此類活動要從嚴把關。對參加各類活動時因自身言行不當造成負面社會影響的播音員、主持人，視情節輕重及時給予相應處理。

根據「意見」，各新聞單位所屬新媒體、網路視聽節目服務機構、節目製作經營機構等從事播音、主持工作的人員，也要參照管理。（編輯：楊昇儒）1110126