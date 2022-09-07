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四川成都震感強烈 維權律師盧思位想逃生反被毆

2022/9/7 12:37
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（中央社台北7日電）中國四川瀘定5日發生規模6.8地震，正因疫情而封控的成都也震感強烈。中國維權律師盧思位發出影片，描述當時他想跑出樓房避地震，但卻遭業主指摘他影響其他人的情緒，甚至毆打他。

中國人權律師包龍軍的推特（Twitter）轉載了有關盧思位的影片，描述盧思位5日跑出樓房避震卻遭保安以疫情為名攔阻，並在保安配合下，被一對業主夫婦毆打。

盧思位在影片中說，自己被一名業主及其太太毆打，「 因為地震來了，究竟是封控重要還是地震更嚴重，他就說我影響其他人的情緒，所以他就跟我對罵，然後他就毆打我，現在我被他打出來。」

受到四川瀘定地震影響，距離震央226公里的成都市區也有明顯震感，當時許多因疫情被封控的民眾疑惑若往外跑「算不算違法」，有當地高風險區社區管理人員曾在群組要求居民不要下樓。

其後健康成都官方微博發出「成都疫情防控期間，遇到地震怎麼辦」一文，指在條件允許情況下，個人應做好防護，安全撤離；避難時，應盡量減少聚集和接觸。高風險場所災害結束後，應及時做好疫情傳播風險評估，做好後續處置工作。

盧思位是中國知名維權律師，2021年與多名維權律師因代理「12港人案」，被中國官方吊銷律師執照。（編輯：陳沛冰）1110907

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