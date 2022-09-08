中國人民銀行：推出符合國情的數位人民幣

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（中央社台北8日電）中國人民銀行（央行）副行長范一飛表示，數位人民幣不能完全照搬實物現金和電子支付的既有做法，「該打破的打破，該約束的約束」，建立可持續發展的機制，推出符合國情的數位人民幣。

「2022第二屆中國（北京）數字金融論壇」8日舉行，范一飛在會中作上述表示。

范一飛指出，央行重視創新與安全的辯證關係，堅持人民性、市場化和法治化原則，在實踐中不斷總結經驗，推動數位人民幣走出一條符合中國國情的發展道路。

他說，中國是地域廣、人口多、地區發展差異大的經濟體，數位人民幣的推動必須先建構生態體系，「雙層運營」架構是建構開放型數位人民幣生態的最佳方案。

一方面由央行實施中心化管理，保證對貨幣發行和貨幣政策的調控能力；另一方面，由央行為商業機構提供開放、中立、可信與穩定的基礎設施。在這個過程中，必須充分尊重市場規律，也不能忽略公共產品基本屬性。

范一飛強調，數位人民幣和傳統支付方式相比有共通性、也有自己的個性，不能完全照搬實物現金和電子支付那一套，「該打破的打破，該約束的約束」，在制度建設過程中，注重融合也要支持創新。數位人民幣試點是個探索的過程，最終目的是為人民帶來實惠和便利。

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他說，必須推動數位身份、二維碼製、藍牙和NFC等方面規範和標準的統一，實現數位人民幣體系與傳統電子支付工具的互聯互通，讓消費者可「一碼通掃」，商業用戶也不用增加成本即可支持各類支付工具。

據中國工商銀行官網介紹，數位人民幣採取雙層運營體系，人民銀行先把數位貨幣兌換給銀行或者其他運營機構；再由這些機構兌換給公眾，這屬於雙層運營體系。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110908