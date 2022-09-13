20大前北京不平靜 3所大學累計通報近百染疫

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（中央社台北13日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）1048例，本土佔915例。因北京3所大學院校在20大開幕前爆發群聚感染，累計染疫數96例快破百，防疫情勢嚴峻。

中國衛健委上午公布，12日零至24時，新增確診242例，境外輸入54例，本土188例中，四川126例，西藏11例，北京10例，內蒙古8例，山東7例，廣東7例，遼寧3例等。

新增無症狀感染者806例，境外輸入79例，本土727例中，西藏199例，貴州145例，四川84例，江西51例，廣西39例，山東34例，湖北32例，新疆23例，遼寧22例，甘肅22例，黑龍江21例等。

綜合中國官媒健康時報與香港網路媒體01報導，北京市疾控中心副主任劉曉峰說，3所爆發群聚感染疫情的大學累計通報染疫數96例，其中北京化工大學昌平校區50例，中央民族大學附屬中學18例，中國傳媒大學28例。

因中國傳媒大學日前曾一口氣轉移逾500名師生和員工集中隔離，健康時報報導說，一名傳媒大學學生透露，現在除了每日做核酸檢測都不會出門，校方判定了很多密接者，許多同學、老師都被轉運隔離。

此外，北京市下令，即日起所有返回學校與返回工作崗位的民眾，必須出示48小時核酸檢測陰性證明。

星島日報今天報導，河北省三河市雖只通報新增1例確診，但患者曾密切接觸北京的染疫者，當地疫情防控領導小組稱，不少曾涉足北京爆發疫情場所的民眾，足跡曾現蹤三河市，恐有傳播風險。

於是當局宣布自今晨6時起，全市展開為期4天的「靜默管理」，並連續執行4輪全員核酸檢測，所有人非必要一律不得外出，保障民生必需的店面之外，其餘經營場所全面歇業。

另01報導說，因應中秋假期結束返回廣州上班上學的民眾激增，恐增加病毒蔓延的風險，廣州疾控下令，所有假期期間到外地過節的廣州市民，返回住處需及時向社區報備，並開展核酸三天兩檢。

環球網報導，貴陽多名官員因履職不力導致疫情外溢傳播，包括貴陽市花溪區委常委、區政府常務副區長周印，花溪區委常委、區委政法委書記楊鴻，雲岩區委常委、政法委書記桂立安和副區長、區公安分局局長林超，被全市通報批評。

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報導說，上述失職官員履職不到位、失察失責，導致部分區域未徹底落實靜默管理相關規定，尤其是對社會面管控措施執行不力，導致疫情外溢、擴散，從花溪區石板鎮擴散到貴陽市6個區（市、縣），對社會造成嚴重不良影響。

中國衛健委另通報，截至12日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例5417例（其中重症病例29例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬7320例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬1990例（境外輸入692例）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110913