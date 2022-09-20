江西乾旱秋糧危機 村莊30公里保灌接力

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（中央社台北20日電）中國江西省本月以來持續少雨，95.7%縣市區出現特重氣象乾旱，其中南昌滴雨未下，農業生產危機迫在眉睫，為此有村莊採取30公里保灌接力，搶救秋糧大作戰。

央視今天報導，截至19日，中國中央氣象台已經連續33天發布氣象乾旱預警。江西95.7%的縣市區出現特重氣象乾旱。

預計未來10天，江淮、江南等地大部分地區降雨依然稀少，降雨量一般不足10毫米，氣象乾旱將持續發展。

江西省減災委員會辦公室18日啟動Ⅳ級救災應急響應，指旱情快速發展，已造成全省448.4萬人受災，其中農作物受災面積估計約61萬公頃，社會高度關注旱情，「群眾反映強烈」。

為保秋糧安民心，江西省多地近期以來積極打井抽地下水，或是引堤水灌溉農田。

另據華西都市報今天報導，其中萬安縣採取30公里長的保灌接力，讓各村都有水可用。

報導指出，這場30公里長的保灌接力自12日上午自蘆源水庫開閘放水起，經過近7天的接力行進，18日終於抵達流芳村。

為了得之不易的來水，流芳村幹部和村民合力數小時，透過水閘、堆沙袋等方式將各分流的水匯聚到溝渠後終於放心。

據中國國家統計局，秋糧產量佔全年產量的7成，其中水稻占全部糧食產量的1/3，湖南、江西是水稻主產區，乾旱當前人們等待水源除保衛秋糧，中共在20大前更需安定民心。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110920