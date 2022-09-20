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分析：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數

2022/9/20 14:01（9/20 14:21 更新）
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中共20大將在10月召開，國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日
中共20大將在10月召開，國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日
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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長受矚。學者分析，人大常委會政治運作角色大增，中共總書記習近平是否把李擺在此位，須看是否能控制人大常委會。

李克強在今年的人大會議閉幕後記者會中說，今年是他擔任總理的最後一年。但是根據「七上八下」的潛規則，現年67歲的李克強仍能留在常委序列。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社專訪時指出，李克強有3個去處，分別是任國家副主席、走「李鵬模式」任人大委員長，以及任中國全國政協主席。

針對「李鵬模式」，王信賢表示，現今人大常委會的權力與20年前李鵬的時代狀況不同，人大常委會在中國政治運作角色大增，實際運作與影響力變大，曝光率也增加，習近平是否會將李克強擺在這個位子仍值得觀察，因為李克強與現任的人大常委會委員長栗戰書不同，「他（李克強）不是全然可控的」。

王信賢進一步指出，對於習近平而言，如果可以控制人大常委會，比如能控制人大副委員長以及控制常委會170幾名大部分的成員，「讓李克強擔任人大委員長也無不可」。

不過，這也代表人大委員長的權力可能被架空。除此之外，李克強若接任人大常委會委員長，另一看點是，習在人大常委會的人馬會如何安排。

去年「全國人民代表大會組織法」修法，擴大全國人大常委會的人事任免權，當中包括副總理等國務院領導層的任免。

王信賢指出，人大組織法修法，人大常委會在立法權、人事權都大為擴增，這是習近平「依法治國」特徵，也是為因應內外情勢，如美中貿易戰與香港等問題。

至於近來曾被提及的「習下李上」等習近平權力遭挑戰傳言，王信賢認為，習近平的權力非常穩。

他分析，20大召開的時間是10月16日，以往的換屆年即16大、18大，都是在11月召開，時間落在11月8日至14日間，因為換屆年要討論、妥協的事情較多，因此「今年比較不像換屆年」。

另外是習近平在開會前後出訪。他說，習近平在疫情後首度出訪哈薩克、參加在烏茲別克舉行的上海合作組織會議，另11月可能到印尼參加「二十國集團」（G20）峰會，在20大前後都去代表權力穩固。（編輯：唐佩君）1110920

中共20大將在下月召開，人事安排備受矚目，這也是外界得以一窺中國政壇的重要窗口。圖為國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社訪問。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日
中共20大將在下月召開，人事安排備受矚目，這也是外界得以一窺中國政壇的重要窗口。圖為國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社訪問。中央社記者呂佳蓉台北攝 111年9月20日
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