分析：李克強去向能否循「李鵬模式」尚有變數

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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）中國國務院總理李克強是否將循「李鵬模式」接任人大委員長受矚。學者分析，人大常委會政治運作角色大增，中共總書記習近平是否把李擺在此位，須看是否能控制人大常委會。

李克強在今年的人大會議閉幕後記者會中說，今年是他擔任總理的最後一年。但是根據「七上八下」的潛規則，現年67歲的李克強仍能留在常委序列。

國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢接受中央社專訪時指出，李克強有3個去處，分別是任國家副主席、走「李鵬模式」任人大委員長，以及任中國全國政協主席。

針對「李鵬模式」，王信賢表示，現今人大常委會的權力與20年前李鵬的時代狀況不同，人大常委會在中國政治運作角色大增，實際運作與影響力變大，曝光率也增加，習近平是否會將李克強擺在這個位子仍值得觀察，因為李克強與現任的人大常委會委員長栗戰書不同，「他（李克強）不是全然可控的」。

王信賢進一步指出，對於習近平而言，如果可以控制人大常委會，比如能控制人大副委員長以及控制常委會170幾名大部分的成員，「讓李克強擔任人大委員長也無不可」。

不過，這也代表人大委員長的權力可能被架空。除此之外，李克強若接任人大常委會委員長，另一看點是，習在人大常委會的人馬會如何安排。

去年「全國人民代表大會組織法」修法，擴大全國人大常委會的人事任免權，當中包括副總理等國務院領導層的任免。

王信賢指出，人大組織法修法，人大常委會在立法權、人事權都大為擴增，這是習近平「依法治國」特徵，也是為因應內外情勢，如美中貿易戰與香港等問題。

至於近來曾被提及的「習下李上」等習近平權力遭挑戰傳言，王信賢認為，習近平的權力非常穩。

他分析，20大召開的時間是10月16日，以往的換屆年即16大、18大，都是在11月召開，時間落在11月8日至14日間，因為換屆年要討論、妥協的事情較多，因此「今年比較不像換屆年」。

另外是習近平在開會前後出訪。他說，習近平在疫情後首度出訪哈薩克、參加在烏茲別克舉行的上海合作組織會議，另11月可能到印尼參加「二十國集團」（G20）峰會，在20大前後都去代表權力穩固。（編輯：唐佩君）1110920