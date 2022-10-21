廢除COVID-19免針紙官司 港府敗訴

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（中央社記者張謙香港21日電）香港當局上月指多名醫師濫發2萬多張豁免接種COVID-19疫苗證明（俗稱免針紙），並宣布這些免針紙自12日起失效，但泛民主派人士郭卓堅提出司法覆核，高等法院今裁決郭卓堅勝訴。

綜合香港媒體的報導，法官高浩文今天頒下判辭，指醫務衛生局局長無權作出免針紙失效的決定，裁定政府敗訴，同時頒令政府一方須支付全部訟費。

郭卓堅在法庭裁決後向媒體說，公義得到伸張，香港市民是最大贏家，並說香港仍是法治之都，基本法也規定，「香港居民有權對行政部門和行政人員的行為向法院提起訴訟」。

對於政府敗訴，醫務衛生局局長盧寵茂初步表示，將會與律政司研究判詞，但強調局方有責任保障全港市民健康。

上月底，當局指7名民營醫師涉嫌向求診者濫發免針紙，醫務衛生局其後宣布超過2萬張免針紙將於本月12日起無效。

但郭卓堅就此提出司法覆核，其理據是香港是法治社會，政府廢除相關醫師發出的免針紙，是未審先判。

高院稍早時先行頒布了臨時禁制令，暫時禁止政府廢除這批免針紙，直至司法覆核有決定為止。

有報導表示，相關醫師濫發免針紙的其中一個原因是「貪」，但也有可能是出於政治動機，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，「反送中」運動支持者大都拒絕配合政府的防疫政策，當中不排除有個別醫師支持這種做法。

COVID-19爆發後，當局為市民免費接種復必泰和科興疫苗，不適合接種的市民可向醫師申請豁免證明書。

當局規定，在考慮簽發豁免證明書時，醫師必須參考衛生署的指引，並遵從香港註冊醫師專業守則，根據臨床判斷，就病人是否符合清單上不適合接種的原因作出臨床決定。

另外，醫師只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。（編輯：呂佳蓉）1111021