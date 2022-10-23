20年來首次 中共政治局女人不頂半點天

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（中央社台北23日電）中共20屆一中全會今天選出24名新任政治局委員，清一色都是男性，打破近20年來至少一名女性委員的慣例。事前呼聲高的貴州省委書記諶貽琴、人大常委會副委員長沈躍躍皆榜上無名。

根據全會公報，新任第20屆中共中央政治局委員共24人，較近幾屆來減少1人。

香港01報導指出，這份名單中除了胡春華未被列入引發關注之外，清一色都是男性也打破自16大以來，至少有一名女性委員的慣例。

根據公開資訊，這項「慣例」於前國務院副總理吳儀在16大「入局」後開始；劉延東於17大入局擔任國務委員，並於18大後出任副總理；現任副總理孫春蘭於18大入局，在19大後出任副總理至今。

由於孫春蘭已年屆72歲的退休之齡，因此在20大之前，政治局女性委員席位接替人選成外界關注焦點之一。其中以諶貽琴、沈躍躍呼聲最高。

據報導，諶貽琴現年62歲，在貴州省委書記任內推動脫貧工作獲得中央關注，同時大力表態擁護習近平，在20大之前就一直被視為是入局大熱門。然而分析指出，「入局」者一般需有跨省或地方跨中央的歷練，諶貽琴的政治資歷都在貴州，因而顯得單薄，可能是她無法晉升政治局委員的原因之一。

報導說，另一名曾被點名熱門人選沈躍躍現年65歲，過去曾受前中共總書記胡錦濤大力栽培，2007年5月成為中組部常務副部長，成為胡錦濤的「人事總管」；2013年3月躋身副國級領導人，連續擔任兩屆全國人大常委會副委員長兼全國婦聯會主席，20大連任中央委員。然而最終仍與「入局」擦身而過。

路透社日前報導引述政治學者與性別運動人士指出，中共總書記習近平過去主政10年間，女性黨員比例雖自24%上升至29%，但政府中的女性政治菁英人數下降，勞動場域中的性別差距擴大。「近年來，中國政府越來越強調女性作為母親和照顧者的傳統角色價值。」

當時報導曾形容，「20大對中國女性而言，並不代表進步」。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111023