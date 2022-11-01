鄭州富士康闢謠否認園區死人 已報警處理
2022/11/1 22:44（11/2 07:40 更新）
圖為1月26日富士康鄭州科技園內，員工經過測溫棚。（中新社）
（中央社台北1日電）網傳富士康鄭州科技園726房近日發生死亡事件。陸媒引述富士康科技集團回應，指相關的網路影片是「惡意剪輯拼湊」，鄭州園區並無相關死亡事件，集團已報警處理。
河南媒體大河報報導，針對外界關切，富士康科技集團晚間回應稱，關於網路流傳的726房間事件影片，經調查是惡意剪輯拼湊，鄭州園區並無相關死亡事件，集團已報警處理，並對此嚴正澄清，請外界勿以訛傳訛。
回應提到，針對鄭州園區內同仁，在符合防疫安全生產規範下，集團會全力保障大家工作安全及健康照護。
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河南省鄭州市富士康日前有大批員工因疫情管理問題離廠，許多人徒步返鄉，相關園區內的狀況頓時成為焦點。富士康的管理層這兩天陸續接受陸媒採訪並說明情況，河南省長王凱今天還前往富士康鄭州科技園的生產廠區、生活社區調研，要求壓實企業防疫主體責任。
綜合媒體報導，根據社群媒體近日流傳的影片，網傳富士康工人宿舍中的「726房間」有8人死亡，還有穿防護服的女子坐在地上嚎啕大哭；影片拍攝者介紹：726門口已貼上封條，日期是2022年10月29日。（編輯：張淑伶）1111101
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