中國女生物學家高調赴美後宣布復返 引熱議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京2日電）2017年高調離開中國赴美任教、並當選美國國家科學院院士的生物學家顏寧，昨宣布返國創建深圳醫學科學院，引起熱議，肯定與質疑並存。有學者認為，科學領域團隊比個人重要。

綜合中國媒體報導，現任美國普林斯頓大學分子生物學系教授顏寧，1日在出席「2022深圳全球創新人才論壇」演講時宣布，即將辭去美國教職，回國協助創建深圳醫學科學院。同時，她也透過微信朋友圈中宣布了這一訊息。

根據報導，顏寧在演講中說，自己如今比較有信心「主動打造一方平台，支持更多優秀的學者，因應各種健康威脅，挑戰生物醫學難題，作出真正原創性的突破，回饋社會」。而深圳「向我伸出了橄欖枝，簡直是一拍即合」，讓她「又一次強烈感受到了向著夢想努力的興奮和愉悅」。

這一消息昨天下午被披露後，不但被多家中國媒體轉載成為熱搜消息之一，也引起不少中國民眾討論。部分網路寫手及網友肯定顏寧的作法，認為她在國家在科技上亟待突破時能返國貢獻心力，再怎麼樣都是好事，值得肯定。也值得其他中國培養出來、如今在海外的科技人才們效法。

但也有部分中國網友認為，顏寧在赴美留學後即曾回國，在母校北京清華大學組建實驗室。但她在2017年到美國任教時，卻也高調批評過中國科研環境不佳，引起不小風波，為什麼短短5年卻又高調宣布回國了，動機是什麼？真的是「愛國心」或「責任感」嗎，還是中國的科研環境5年就突飛猛進了，或是「資本」使然？

一名不願具名的中國學者向記者表示，中國因為在一些科學領域被西方國家「卡脖子」，科學家在中國似乎有被「神話」的趨勢。這當中，顏寧又是女性，當初離開中國也一度是話題，如今宣布的時機又「很合拍」（指中共20大後不久），自然特別受到注意。

這位學者指出，與1950年代成為宣傳典型的錢學森等科學家回國相較，進入21世紀已經20年的今天，「科學家團隊」顯然比「科學家個人」更重要。而比「科學家團隊」更重要的，則是一個能「包容失敗、寬容寬鬆、不受干擾」的社會環境，這才是科學發展的基礎。

新京報對此發表評論說，無論國內外，學術圈高層次人才自由流動都是常態。學者們往往會權衡發展平台、項目經費、生源質量、社會聲望、個人情感、家庭需求等多方面因素，作出「特定階段最合適的選擇」。顏寧作知名生物學家及美國「院士」，不缺頂級平台和經費支持。

但評論強調，在中美全面激烈競爭、國際局勢複雜多變這樣「特殊的時間點」，選擇放棄國外優渥的待遇，全職回國工作，還是向社會「傳達了一些不一樣的信號」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏寧現年45歲，2000年畢業於北京清華大學生物科學與技術系，此後赴美就讀普林斯頓大學分子生物系，取得博士學位，並留校博士後研究。2007年10月返回清華組建實驗室，是當時清華醫學院最年輕的教授和博士生導師。

2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘為分子生物系終身講席教授，但仍保留清華兼職教授資格；2019年，她被選為美國國家科學院外籍院士，2021年又被選為美國藝術與科學院外籍院士。（編輯：吳柏緯）1111102