鄭州富士康招工 河南動員要求每村出1人

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（中央社台北10日電）鄭州富士康7日展開招工，在地的河南省政府力挺。據陸媒財聯社報導，河南部分鄉鎮已收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標，匿名受訪者透露「目前每個村要求一個」。

「河南鄉鎮協助富士康招工 一村出一人」的消息傳出後，立即躍為中國大陸社群最熱門新聞，引發議論。

在微博，許多大陸網友表示不敢置信現在還有強制招工，直呼富士康太「牛逼」；多名IP位置在河南的網友表示消息確實，指許多小村都發了招工文件。

網路截圖顯示，河南某鄉鎮8日下發通知，要求各村宣傳富士康招工訊息，小時工每小時人民幣30元（約新台幣132元），天工每天300元，月工（26個工作天）每月8400元，要求兩天後上報招工人員訊息給組織辦。

通知要求宣傳政府已經全面接管（鄭州富士康）日常防疫工作，目前已經進行了大量的消毒殺菌與保潔，（工人）去了以後以鄉鎮為單位分區管理，不需要有這方面顧慮。

通知還稱，「整個河南省都在為富士康招工，每個村分的有指標」。

鄭州富士康不但是中國最大的外貿出口企業，更是河南第一繳稅大戶。2019年數據顯示，富士康占鄭州進出口總值的81%，占河南65%。

富士康鄭州廠區滿載生產時，員工超過30萬人。此前受COVID-19疫情影響，大批員工離廠徒步返鄉，重創iPhone手機生產，引發國際關注。

鴻海7日表示，疫情影響鄭州廠區部分營運，將會下調第4季展望，但河南省政府明確表示，將一如既往全力支持鴻海富士康，會以最快速度撲滅疫情，並恢復滿載產能生產。

鄭州廠iDPBG事業群7日上午公布預招工作業，待鄭州航空港區9日中午結束靜態管理後，全力拚滿載產能。

產業人士分析，目前iPhone 14 Pro和Pro Max機種需求持續強勁，富士康鄭州廠區目標在11月下半月回到滿載產能。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111110