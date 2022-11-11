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上海地鐵車廂連環爆 閃光夾雜巨響濃煙

2022/11/11 15:26（11/11 15:36 更新）
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（中央社台北11日電）一列今早卡在上海地鐵11號線嘉定新城站區間的列車，因故障突然爆炸，連續的劇烈爆炸聲響夾雜著閃光與濃煙，並導致後續列車誤點超過60分鐘。

根據網友上傳至YouTube的畫面顯示，發生事故的列車卡在高架軌道間，突然連續出現巨大爆炸聲響，迸發火花四濺夾雜強烈閃光，捕捉畫面的目擊者深感錯愕與驚駭。

中國媒體上觀新聞報導，今早11號線嘉定新城站區間因供電設備故障，一列出庫無人列車短路，瞬間現場響聲大作，兼迸發煙霧和火光，所幸並未起火。

受此影響，部分區段供電中斷，兩列列車被迫停駛，因執行區間疏散，導致列車誤點逾60分鐘。

有關單位隨即派員搶修，上午10時30分許供電故障排除，受影響區段逐步恢復正常。

雖然陸續恢復通車，但中國媒體澎湃新聞報導，困在車廂的乘客需由專人引導徒步在高架軌道間行走。

正好今天是11月11日光棍節，發生事故的地鐵又是11號線，中國網友嘲諷：「11月11日11號線故障只能11路去上班」、「哈哈，11號線也想一起來過節嗎[嘻嘻][嘻嘻]下班後可別淘氣咯」、「大家沒事就好，有序撤離，理直氣壯遲到。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111111

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