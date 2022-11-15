鮑彤告別式戒備森嚴 自由派人士被禁止出席

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（中央社記者邱國強北京15日電）日前逝世的中共總書記趙紫陽政治秘書鮑彤，今天上午在北京八寶山殯儀館舉行告別式。但中國官方採取了警戒措施，除了阻隔自由派人士前往悼祭，更傳出民生派人士的獻花遭毀損。

北京數名立場傾向自由派的人士，上午曾試圖各自前往八寶山殯儀館參加鮑彤的告別式，但僅有1人以鮑彤昔日部屬的名義獲准進入，其餘都被阻擋在外。其中一位人士告訴中央社記者，理由是接獲上級指令，告別式僅允許鮑彤的親屬及「認識的部屬」參加。

儘管如此，據這名自由派人士轉述，除被阻擋在外的人士外，現場目測仍有100人左右前往出席鮑彤的告別式。其中，趙紫陽的女兒王雁南與夫婿王志華也代表趙家前往致意。而告別式的場外則有不少員警來回巡邏警戒。

這名人士轉述，儘管有部分人士連送花也受到阻攔，但現場仍然擺滿了許多花圈。在告別式即將開始前，仍有數個花圈被陸續送抵會場，但有些花圈並沒有署名。一問之下，才知道送花圈者原本有具名但被阻擋，改為不署名才順利送抵。

中國前媒體人高瑜在推特（Twitter）上，描述了鮑彤告別式的情況。她表示，今天八寶山梅、蘭、竹、菊一排4個告別廳，只有梅廳開放為鮑彤舉行告別式，其他廳都關閉，這種待遇「他（鮑彤）在秦城也享受過」。

高瑜說，當年鮑彤被囚禁的203監區雖然都是單人房，但被關押的姚文元、徐勤先、齊景和（康生秘書）都關在1樓東筒（區），晚上一起看電視。鮑彤一人被關在2樓西筒，其餘四個監舍都空着。這是優待還是畏懼？

根據高瑜及美國之音（VOA）記者葉兵說法，中國當局對鮑彤今天的告別式採取了嚴格的過濾，包括高瑜及浦志強、莫少平、馬波（老鬼）、張麗娜、郭于華、尚寶軍等自由派人士，都未獲准參加。其中，高瑜及家人更被警方限制在家不准出門，還要求她過了中午12時才能在推特上發文。

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高瑜先前並表示，鮑彤逝世後，有民眾日前送花前往鮑彤住所致意，卻被安全人員摔在地上斷成兩截；有人送去輓聯也被撕毀；還有人親自前往致意，卻遭便衣人員推擠。

曾任中共中央委員的鮑彤，9日在北京逝世，享耆壽90歲。他曾在1989年天安門事件中，反對中共當局以武力鎮壓民主運動，此後被捕，並依「洩露國家機密罪」及「反革命宣傳煽動罪」被判7年。1996年獲釋，此後即被視為敏感人物而被軟禁，直到逝世。（編輯：陳沛冰）1111115