中國統計局：10月份各線城市房價均跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海16日電）中國國家統計局今天發布10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。一、二、三線城市新建商品住宅價格和中古屋銷售價格均較9月份下跌。

一線城市指北京、上海、廣州、深圳等4個城市；二線城市指天津、石家莊、太原、呼和浩特、瀋陽、大連、長春、哈爾濱、南京、杭州、寧波和其他等共31個城市；三線城市指唐山、秦皇島、包頭、丹東、錦州和其他等共35個城市。

統計資料顯示，70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數增加。新建商品住宅和中古屋銷售價格較9月份下降城市分別有58個和62個，較前次月統計分別增加4個和1個。若和去年同期相比，一線城市價格較去年同期上漲，二、三線城市則是年減幅度擴大。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶透過新聞稿說明，一、二、三線城市新建商品住宅價格和中古屋銷售價格均較9月份下跌。一線城市10月份新建商品住宅銷售價格月減0.1%；中古屋銷售價格由上月持平轉為月減0.3%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他提到，二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格月減率分別為0.3%和0.5%，降幅較9月份分別擴大0.1和0.2個百分點；三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別月減0.4%和0.5%，降幅均與上個月相同。

若和去年同期比較，繩國慶指出，一線城市10月份新建商品住宅銷售價格年增2.6%；中古屋銷售價格年增1.3%。二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年減1.3%、3.2%。三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格均較去年同期下跌，分別下降3.9%和4.7%。（編輯：曹宇帆）1111116