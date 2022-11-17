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中國發布優化防疫20條後 續強調建方艙醫院

2022/11/17 17:59
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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）中國上週發布優化防疫20條，國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅今天強調，抗擊病毒要加強醫療服務能力建設與救治資源，要加強定點醫院、方艙醫院、發熱門診建設。

據央視等官媒報導，在今日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上，衛健委的官員郭燕紅指出，「抗擊新冠疫情、應對病毒變異要加強醫療服務能力建設和救治資源準備。」

她說，要持續加強定點醫院建設。要求各地指定綜合能力強、救治水平高的醫院作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）定點救治醫院，儲備充足救治床位，特別是重症救治床位。

郭燕紅接著稱，要大力推進方艙醫院建設。各地要按照平急結合、應急優先的原則，依託現有的一些大型場館，確保一旦發生疫情的時候，方艙醫院能夠快速啟用，用於收治輕型患者和無症狀感染者。

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最後，她表示，要加強醫療機構發熱門診和發熱診室建設。醫療機構按照相關規定規範設置發熱診室或發熱門診，做到應設盡設、應開盡開，嚴格執行首診負責制，一旦出現陽性立即轉入定點醫院或方艙醫院。

中國官方發布優化防疫20條，新措施仍在適應期，各地在執行上出現分歧，屢屢引起爭議。官方試圖統一口徑，強調優化防疫20條不是「躺平」，仍要堅持「動態清零」總方針。（編輯：吳柏緯）1111117

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