疫情中逆勢操作 杭州以政策補貼打造夜間經濟

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（中央社記者邱國強北京18日電）中國本土疫情仍在上升之際，浙江省會杭州市今天公布政策意見，宣示2023年起的3年內以政策補貼方式推動全市的「夜間經濟」以促進消費，號稱打造成「璀璨杭州、不夜天堂」。

澎湃新聞報導，杭州市政府今天發布「關於建設國際新型消費中心暨打造『不夜天堂、璀璨杭州』的若干政策意見」，標榜「大力發展夜間經濟，鼓勵市場主體舉辦促消費活動，引進新型消費企業主體」，並公開徵求意見。

這項意見指出，為促進消費恢復成為經濟主拉動力，意見鼓勵市場主體舉辦各類促消費活動。對參與人數多、形式新穎、成效顯著的活動，經過認定將給予「活動發生資金」的20%一次性補貼，最高不超過人民幣50萬元（下同，新台幣約223萬元）。

意見並鼓勵發展「子夜經濟」，餐飲、零售、娛樂、文化、書店等實體店鋪在晚間10時至次日凌晨6時保持營業者，依營業面積對經營主體予以一次性分檔（分批）補貼，最高分別不超過50萬元、30萬元、10萬元。

這項意見並支持存量商業改造提升。對改造面積3萬平方公尺以上、投資額2億元以上的存量商業整體更新改造項目，按項目審定總投入費用10%的標準，給予一次性補助，最高不超過3000萬元。

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針對發展「總部經濟」，這項意見擬對在杭州新設立全國或區域銷售結算總部、全年零售額30億元以上，且入庫納統的批發零售企業，給予不超過零售額1%的一次性獎勵。對年營收首次達到5億、10億、20億、50億、100億、200億元的限額以上商貿企業，分別給予50萬元、100萬元、200萬元、500萬元、1000萬元、1500萬元的一次性獎勵。

此外，意見還預定每年評定一批新技術、新產品、新模式、新應用、新業態消費應用場景，對評定項目給予每個100萬元的一次性獎勵。鼓勵特色商圈、街區、小鎮將「直播+」元素融入數位化升級中，對打造直播間、搭建直播場景、建設直播選品中心者，按投資額的20%給予不超過100萬元的一次性補助。（編輯：呂佳蓉）1111118