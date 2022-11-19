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團團離世 國台辦：痛心和惋惜

2022/11/19 21:16
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（中央社記者邱國強北京19日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚表示，陸方對大貓熊「團團」病逝感到痛心和惋惜。而「團團」與另1隻大貓熊「圓圓」14年前「赴台安家」，是兩岸關係和平發展的重要象徵。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今晚以答記者問名義，對「團團」離世作上述表示。

朱鳳蓮表示，陸方「大熊貓保護研究中心」今天收到台北市立動物園通報，「團團」於下午1時48分停止心跳。陸方對「團團」病逝感到痛心和惋惜。

她指出，「團團」患病後，大熊貓保護研究中心成立專家組，與台北市立動物園持續保持線上溝通，並應邀派遣2名專家赴台協助開展診療護理工作。陸方感謝兩岸專業團隊、台北市立動物園及有關各方為救治「團團」盡到的努力，希望兩岸有關方面繼續做好大貓熊保護的交流合作。

朱鳳蓮說，14年前「團團、圓圓赴台安家」，是兩岸關係和平發展的重要象徵。多年來，牠們給台灣民眾帶去了無數歡樂和美好記憶。今天許多兩岸民眾以不同方式表達對「團團」的悼念的記憶。

她提到，大貓熊「作為國寶」值得兩岸民眾珍惜，兩岸民心相通，良性互動，應該共同珍惜維護。（編輯：張淑伶）1111119

朱鳳蓮
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